«Я думал, люди знают, почему нельзя курить на заправке» 3.08.2024, 3:42

Белорус закупил прямо во время заправки авто.

Курение убивает: читатель «Онлайнера» снял на видео инцидент, который мог закончиться тем, что известный афоризм стал бы реальностью. АЗС узнаваемой сети на въезде в Заславль, мужчина заправляет машину. Находясь в шаге от автомобиля, в бензобак которого вставлен шланг, поджигает сигарету и закуривает. Все это время рядом с ним находится девушка, которую, видимо, ничего не смущает.

— Я думал, что люди осознают, почему нельзя курить на заправке, но, оказалось, не все, — удивляется автор видео в беседе с корреспондентом Onliner. — В ответ на замечание парочка утверждала, что не курит. Когда я сказал, что у меня есть регистратор и я вызову милицию, девушка начала кричать, мол, я должен был «нормально попросить затушить сигарету». Чем все закончилось? Ничем. Они сели в машину и уехали.

Чем чревато курение на заправке, объяснять, наверное, не надо: горит не бензин, а концентрация его паров, которых на заправке достаточно. Заглянем в правила поведения клиентов на АЗС, установленные «Белнефтехимом»: пункт 16 гласит, что на территории заправки запрещается курить, применять открытый огонь (за исключением специально отведенных мест).

— Средний объем резервуаров на наших заправках — 120 кубометров. Можете представить, что произойдет при самом плохом сценарии, — рассказывал в одном из интервью главный механик «Белоруснефть-Минскавтозаправка». — Любой открытый источник огня на заправке (зажигалка, спичка, да что там говорить — даже искра) может привести к печальным последствиям. Знаю, на одной из минских АЗС зимой был случай. Мужчина попытался открыть лючок бензобака своего автомобиля, у него это получилось не с первого раза. Уже в момент заправки он решил с помощью зажигалки подогреть механизм... Только быстрая реакция сотрудников спасла ему жизнь. Загоревшуюся одежду удалось быстро потушить, он даже ожогов не получил.

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