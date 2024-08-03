Экипаж БПМ «Bradley» выжил после прямого удара из российского ПТРК «Корнет»4
- 3.08.2024, 8:11
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Видеофакт.
На кадрах с российского дрона видно, как после попадания ракеты экипаж боевой машины самостоятельно покидает БМП.
Экипаж, который находился в боевой машине пехоты «Брэдли», выжил после прямого попадания в БМП противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Соответствующее видео обнародовало УНИАН.
Сами видео снято с российского дрона, который следил за «Брэдли» и, вероятно, корректировал огонь по БМП.
На кадрах видно, что «Брэдли» едет по дороге возле лесополосы и осуществляет выстрелы впереди себя. Через несколько секунд в лоб «Брэдли» прилетает ракета из ПТРК «Корнет».
На видео также можно увидеть взрывную волну, огонь, который охватывает машину и густой дым.
В то же время экипаж БМП не пострадал, ведь российский дрон снял то, как с «Брэдли» высаживается пехота — они остались живы и самостоятельно покинули боевую машину.