The Telegraph: Резиденцию главаря ХАМАС заминировали завербованные Моссадом иранские силовики 3.08.2024, 8:19

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Первоначально был иной план.

Израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Об этом сообщает The Telegraph.

Первоначальный план заключался в убийстве Хании в мае на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.

Два иранских чиновника сообщили изданию, что операция не была проведена из-за большого количества людей внутри здания и высокой вероятности провала.

Вместо этого два агента разместили взрывные устройства в трех комнатах пансионата КСИР на севере Тегерана, где мог остановиться Хания.

По словам официальных лиц, имеющих записи с камер видеонаблюдения, было замечено, как агенты входили и выходили из нескольких комнат в течение нескольких минут.

Говорят, что потом оперативники скрылись из страны, но у них оставался источник в Иране. В два часа ночи в среду из-за границы они взорвали взрывчатку в комнате, где находился Хания.

Считается, что Моссад завербовал агентов подразделения защиты чиновников Ансар аль-Махди в Тегеране. «Теперь они уверены, что Моссад нанял агентов из подразделения охраны Ансар аль-Махди», - сказал Telegraph чиновник КСИР.

«После дальнейшего расследования они обнаружили дополнительные взрывные устройства в двух других комнатах», – добавил он.

Второй чиновник из элитных военных сил КСИР сказал изданию, что «это унижение для Ирана и серьезное нарушение безопасности».

Чиновник сказал, что была создана рабочая группа, чтобы выработать идеи изображения убийства как не касающегося нарушения безопасности.

«Это все еще вопрос для всех, как это произошло, я не могу понять. Должно быть что-то выше в иерархии, о чем никто не знает», - добавил чиновник.

Сейчас в КСИР различные сектора обвиняют друг друга в неудачах, сообщил первый источник.

Эсмаил Каани, командующий силами КСИР «Кудс», заявил, что нарушение «унизило всех», и призвал «уволить, арестовать и, возможно, казнить» виновников.

«Верховный руководитель несколько раз вызывал всех командующих за последние два дня, он хочет получить ответы», – сообщил чиновник.

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