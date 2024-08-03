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The Telegraph: Резиденцию главаря ХАМАС заминировали завербованные Моссадом иранские силовики

  • 3.08.2024, 8:19
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The Telegraph: Резиденцию главаря ХАМАС заминировали завербованные Моссадом иранские силовики

Первоначально был иной план.

Израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Об этом сообщает The Telegraph.

Первоначальный план заключался в убийстве Хании в мае на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.

Два иранских чиновника сообщили изданию, что операция не была проведена из-за большого количества людей внутри здания и высокой вероятности провала.

Вместо этого два агента разместили взрывные устройства в трех комнатах пансионата КСИР на севере Тегерана, где мог остановиться Хания.

По словам официальных лиц, имеющих записи с камер видеонаблюдения, было замечено, как агенты входили и выходили из нескольких комнат в течение нескольких минут.

Говорят, что потом оперативники скрылись из страны, но у них оставался источник в Иране. В два часа ночи в среду из-за границы они взорвали взрывчатку в комнате, где находился Хания.

Считается, что Моссад завербовал агентов подразделения защиты чиновников Ансар аль-Махди в Тегеране. «Теперь они уверены, что Моссад нанял агентов из подразделения охраны Ансар аль-Махди», - сказал Telegraph чиновник КСИР.

«После дальнейшего расследования они обнаружили дополнительные взрывные устройства в двух других комнатах», – добавил он.

Второй чиновник из элитных военных сил КСИР сказал изданию, что «это унижение для Ирана и серьезное нарушение безопасности».

Чиновник сказал, что была создана рабочая группа, чтобы выработать идеи изображения убийства как не касающегося нарушения безопасности.

«Это все еще вопрос для всех, как это произошло, я не могу понять. Должно быть что-то выше в иерархии, о чем никто не знает», - добавил чиновник.

Сейчас в КСИР различные сектора обвиняют друг друга в неудачах, сообщил первый источник.

Эсмаил Каани, командующий силами КСИР «Кудс», заявил, что нарушение «унизило всех», и призвал «уволить, арестовать и, возможно, казнить» виновников.

«Верховный руководитель несколько раз вызывал всех командующих за последние два дня, он хочет получить ответы», – сообщил чиновник.

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