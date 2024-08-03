Глава контрразведки ФСБ оказался подпольным миллиардером 2 3.08.2024, 8:27

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Состояние он «заработал» на коррупционных схемах оборонного концерна «Алмаз-Антей».

Генерал-лейтенант российской ФСБ Владислав Меньщиков, который возглавляет отвечающую за контрразведку Первую службу ФСБ, «заработал» несколько миллиардов рублей на коррупционных схемах оборонного концерна «Алмаз-Антей», выяснил The Insider.

Меньщиков руководил госкомпанией, выпускающей вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, с 2003 по 2014 год. По словам автора расследования Сергея Ежова, за это время генерал ФСБ сколотил первоначальный капитал, отдавая господряды фирмам членов своей семьи.

Например, родственница супруги силовика Татьяна Сухорукова через ООО «Альбион» занималась обслуживанием деловых поездок сотрудников «Алмаз-Антея». А предполагаемая мать главы Первой службы Валентина Меньщикова как минимум до 2018 года владела долей в предприятии «Новые технологии и материалы», которое обеспечивает концерн крепежной продукцией. Чистая прибыль компании составляла сотни миллионов рублей в год.

Полученные средства инвестировались в коммерческую недвижимость, общая стоимость которой к настоящему моменту достигла 3 млрд рублей. Сейчас все эти активы записаны на фирмы «Галакс», «Агора» и «Биоимпульс», принадлежащие в равных долях дочери генерала Татьяне Меньщиковой и его бывшему подчиненному — директору «Алмаз-Антея» Яну Новикову.

Так, бизнес-партнеры распоряжаются особняком у метро «Достоевская» площадью 1120 м² за 780 млн рублей и торговым центром в Черемушках за 900 млн рублей. В центре Москвы они сдают помещения «Газпромбанку Автолизинг» и футбольной Премьер-лиге под штаб-квартиру. Стоимость первого здания составляет 683 млн рублей, авторого — 123 млн рублей. В числе других клиентов фирм Меньщиковой и Новиковой — Сбербанк и ресторан «Сыто Пьяно».

По данным издания, Новиков не просто был замом Меньщикова, когда тот руководил «Алмаз-Антеем», а давно с ним дружит. Они одногодки, оба из Санкт-Петербурга. Об их близости свидетельствует и тот факт, что супруга Новикова и зять Меньщикова до 2011 года совместно владели земельным участком в Подмосковье. По словам Ежова, глава госконцерна до сих пор продолжает отдавать господряды близким к генералу людям.

Общая выручка аффилированных с Меньщиковой фирм за прошлый год превысила 800 млн рублей. Помимо прочего, ей принадлежит бизнес по продаже женских прокладок, подгузников для детей и взрослых.

Живет дочь генерала ФСБ в престижном химкинском поселке Новогорск — в поместье из нескольких земельных участков и коттеджей, которые можно оценить в полмиллиарда рублей. Эти владения также были получены от «Алмаз-Антея». Согласно документам, в 2010 году собственником земли стало ООО «Алмаз-Солнечный», входившее в концерн. Однако спустя всего полторы недели новым владельцем значился уже зять Меньщикова, который в 2019 году передал землю по брачному договору дочери генерала.

Также журналисты выяснили, что после полномасштабного вторжения в Украину Татьяна Меньщикова приобрела новый Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC стоимостью более 20 млн рублей. Это больше, чем официальный годовой доход главы всей ФСБ. На тот момент немецкий концерн уже покинул Россию, поэтому приобрести легально такое авто было нельзя.

Владислав Меньщиков возглавил контрразведку ФСБ в 2015 году, до этого он руководил главным управлением специальных программ президента, в чьем ведении находится сеть секретных бункеров Владимира Путина. Первая служба ФСБ стоит за уголовным преследованием журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был осужден на 16 лет колонии по делу о шпионаже и затем освобожден в рамках обмена заключенными с Западом. По данным WSJ, Меньщиков лично проинформировал Путина о плане ареста Гершковича и затем регулярно предоставлял главе Кремля доклады о ходе этого дела.

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