Буданов заговорил об уничтожении энергосистемы РФ
- 3.08.2024, 8:35
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Глава ГУР раскрыл сценарий.
Полностью уничтожить энергосистему России невозможно, но сделать жизнь россиян тяжелой — вполне реально. Об этом в интервью ТСН заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
«Полностью мы ее не положим. Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь — можно. Полностью разрушить — почти нереально», — сказал Буданов.
По его словам, узлы российской энергосистемы очень сильно защищены.
«Так же как у нас их пытаются защитить — так же, такие же подобные меры происходят в России. Только они пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого способности гораздо больше, потому что они являются производителями таких систем. Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй, некорректно будет», — подчеркнул Буданов.