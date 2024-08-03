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СМИ: Нетаньяху планирует уволить руководителей Минобороны, ЦАХАЛа и ШАБАКа

  • 3.08.2024, 8:51
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СМИ: Нетаньяху планирует уволить руководителей Минобороны, ЦАХАЛа и ШАБАКа

Вопрос уже решен.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует уволить главу Минобороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа Герца Ха-леви и руководителя контрразведывательной спецслужбы ШАБАК Ронена Бара.

Об этом сообщает Times of Israel.

О возможных кадровых решениях сказала репортер Walla News Тал Шалев в главной вечерней программе новостей общественного вещателя Kan.

Ссылаясь на источники среди близких соратников премьер-министра, об увольнении Галланта репортер отметила, что вопрос не в том, «если, а в том, когда».

По словам Шалев, Нетаньяху хотел уволить Галанта после его визита в Соединенные Штаты, но запланированное решение было отложено из-за смертоносной атаки Хезболлы на Мадждал-Шамс и убийства лидера ХАМАС и лидера военного крыла Хезболлы.

Журналистка добавила, что в окружении Нетаньяху есть источники, которые говорят, что после замены Галланта премьер-министр планирует уволить начальника штаба ЦАХАЛа Херци Ха-леви и руководителя Shin Bet (ШАБАК) Ронена Бара.

По ее словам, целью таких шагов является устранение оппозиции к ведению переговоров Нетаньяху по возвращению заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября. Шалев говорит, что Нетаньяху хочет поставить на место уволенных чиновников людей, которые будут зависеть от него и следовать его указаниям.

Потенциальным кандидатом на должность министра обороны называют оппозиционного лидера «Новой надежды» Гидеона Саара. Сейчас якобы ведутся разговоры о возможной всеобщей перестановке в кабинете министров, чтобы создать впечатление, что премьер-министр не просто увольняет Галланта.

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