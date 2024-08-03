Беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области 1 3.08.2024, 9:07

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Вспыхнул пожар.

В Белгородской области РФ пожаловались на «атаку беспилотников ВСУ». Они якобы прилетели по нефтебазе на территории Губкинского городского округа.

Загорелся один из резервуаров. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передают украинские СМИ.

«ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», – заявил чиновник.

При этом он уверил что «пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание». Также добавил традиционную формулировку «Пострадавших нет».

Вероятно, речь идет о Губкинской нефтебазе в селе Долгое Белгородской области. Она уже была атакована ранее. Так, украинские дроны «навещали» этот объект 5 марта 2024 года, вследствие чего там горел резервуар, а к тушению привлекали пожарный поезд.

В местных каналах сообщения о «громких звуках над городом» начали появляться около 01:30 ночи. А некоторым губкинцам удалось даже заснять один из взрывов.

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