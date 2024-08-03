«Это анекдот!»: в России возмутились судейством олимпийского финала, где белоруска Бордиловская взяла «серебро» 1 3.08.2024, 9:15

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Россиянка заняла всего лишь пятое место.

2 августа белоруска Виолетта Бордиловская завоевала серебряную медаль Игр в Париже. А вот россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место, что в ее стране посчитали несправедливым.

Напомним, тройка призерок соревнований в прыжках на батуте была следующей: британка Брайони Пейдж набрала 56,480 балла, белоруска Бордиловская — 56,060, канадка Софиан Мето — 55,650. Бладцевой, которая, как и Бордиловская, выступала под нейтральным флагом, поставили оценку 55,020.

«Судейство — это просто ангажированность. Анжеле поставили на балл меньше, чем должны были, это просто анекдот! Они, наверное, разберутся с судьями, но особо здесь нельзя руками махать после драки, так скажем. Надо успокоить Анжелу, надо дальше работать, но она реально могла выиграть. Но она подошла не очень к старту, высота не очень получилась, однако оценка за технику просто не ее, это просто невозможно. То же самое, как Брайони Пейдж получила больше Бладцевой, это просто анекдот», — заявил глава федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Ему вторил и тренер Бладцевой Алексей Рыжков: «У нас очень большие претензии, вопросы к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня, при любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. Но это поймут профессионалы, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Да, она где-то не справилась с психологией — ну, молодая. Ну, а так, честно сказать… Просто непонятно».

По мнению Рыжкова, Бладцева «в тройку 100 процентов должна была войти даже с таким выступлением».

В Беларуси о судействе не высказывались. Но Бордиловская, например, после финала не считала, что Пейдж была сильнее ее. Хотя Виолетта и признала несколько своих ошибок.

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