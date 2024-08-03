Мадуро заявил о «госперевороте»16
- 3.08.2024, 9:31
- 10,190
Узурпатор ожидает его сегодня.
Самопровозглашенный правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция якобы «готовит теракт в Каракасе» и планирует осуществить его в субботу, 3 августа.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Bloomberg.
Он заявил, якобы часть «групп наемников», вооруженных гранатами планируют подрыв в районе Бельомонта — район Каракаса, расположенный напротив Лас-Мерседес, где глава кампании против Мадуро призвала к мирной демонстрации в 10.00.
Мадуро заявил, якобы теракты могут осуществляться «малыми командами» по приказу Мачадо и при соучастии кандидата в президенты от оппозиции Эдмунда Гонсалеса.
Он также обвинил их в «попытке государственного переворота под руководством США».