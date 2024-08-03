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Мадуро заявил о «госперевороте»

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  • 3.08.2024, 9:31
  • 10,190
Мадуро заявил о «госперевороте»

Узурпатор ожидает его сегодня.

Самопровозглашенный правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция якобы «готовит теракт в Каракасе» и планирует осуществить его в субботу, 3 августа.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Bloomberg.

Он заявил, якобы часть «групп наемников», вооруженных гранатами планируют подрыв в районе Бельомонта — район Каракаса, расположенный напротив Лас-Мерседес, где глава кампании против Мадуро призвала к мирной демонстрации в 10.00.

Мадуро заявил, якобы теракты могут осуществляться «малыми командами» по приказу Мачадо и при соучастии кандидата в президенты от оппозиции Эдмунда Гонсалеса.

Он также обвинил их в «попытке государственного переворота под руководством США».

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