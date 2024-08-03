ВСУ начали применять «лазерную Бабу Ягу»: Z-пропагандисты паникуют

ВСУ начали применять «лазерную Бабу Ягу»: Z-пропагандисты паникуют3
- 3.08.2024, 9:39
- 8,098
Интересен даже не сам дрон, а его новое вооружение.
В российских Z-каналах панические настроения по поводу появления у ВСУ более совершенной версии тяжелого мультироторного дрона, известного как «Баба Яга». Предварительно, БПЛА украинцы начали оснащать его боеприпасами с лазерным наведением. Фото такого подбитого дрона на днях было опубликовано россиянами.
Оно вызвало интерес у военных экспертов, передает Диалог.UA.
Интересен оказался не сам дрон, который уже прекрасно зарекомендовал себя в этой войне, а его вооружение. БПЛА в момент подбития нес на себе бомбы калибра 125 мм с маркировкой БК-30Ф. Этот снаряд оснащен системой лазерного наведения.
И, судя по всему, уже выведен в серийное производство. Об этом пишет Telegram-канала VANGUAR. По его данным, бомба оснащена лазерной полуактивной головкой самонаведения, а также осколочно-фугасной боевой частью. А наличие маркировки указывает на то, что снаряд с высокой вероятностью серийно выпускается.
«Почему сам факт применения такого вооружения важен? (...) Гигантский БПЛА вынужден сбрасывать боеприпасы с высоты, на которой его прекрасно видно, слышно и не очень сложно сбить… И даже такой риск для дрона не гарантирует поражение цели, так как неуправляемые боеприпасы чувствительны к любым погрешностям сброса, а также к внешним факторам, например, погоде. Поэтому применение лазерных боеприпасов в БПЛА такого класса (...) обеспечит намного большую вероятность поражения целей и сравнительную безопасность для дронов», — рассказал военный эксперт.