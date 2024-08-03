Лукашенко едва преодолел 1,5 километра в Гомельской области

Лукашенко едва преодолел 1,5 километра в Гомельской области14
- 3.08.2024, 9:47
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Диктатора обдували из вентилятора.
Узурпатор Александр Лукашенко приезжал 2 августа в Мозырь, чтобы «проинспектировать устранение последствий стихии на Гомельщине» — так это было заявлено в государственной прессе.
На самом деле, как выяснил «Флагшток», диктатор в буквально смысле лишь отметился в регионе. Все его посещение Мозырского района состояло из маршрута в полтора километра — от вертолетной площадки к поселковой площади Прудка и обратно. Об этом рассказали геолоцированные фотографии.
На выезде с вертолетной площадки около военной части Мозырского пограничного отряда Лукашенко ожидал шатер с чиновниками. Для большего комфорта диктатора, проблемы со здоровьем у которого в последнее время обострились, в шатре расположили вентилятор.
На участке пути от шатра до поселковой площади на всякий случай уложили новый асфальт и побелили не только бордюры, но и столбы, и деревья, как видно на фото. Эти работы местные власти проводили на протяжении минувшей недели, после того как получили информацию о визите. Об этом рассказывали жители Мозырского района в соцсетях.
Помимо программной речи правителя план его визита включал «общение с местными жителями», среди которых оказались чиновники и семьи — как выяснилось, тоже не простые.
В частности, случайной семьей из толпы стала семья начальника отделения управления охраны госграницы Мозырского погранотряда Дениса Вераксы.
Эта семья ранее уже «положительно» себя зарекомендовала на пропагандистских мероприятиях.
После своего спича и «общения с жителями» больной и ослабший Лукашенко сразу же вылетел в свою резиденцию на отдых.