ISW: В России арестовали важного военного начальника после неудач на фронте 2 3.08.2024, 9:55

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Его дивизия недавно потеряла часть территорий в Луганской области.

Российские власти 2 августа арестовали бывшего заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа, полковника Дмитрия Пешкова.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По информации российского государственного информационного агентства ТАСС, правоохранительные органы арестовали Пешкова, обвинив его в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине. Пешков не признал себя виновным.

Аналитики ISW сообщают, что арест Пешкова, вероятно, является частью целенаправленных усилий Кремля по устранению высокопоставленных чиновников Министерства обороны России. Это может быть использовано для косвенного наказания командиров за неудачи их подразделений или для того, чтобы удерживать в рядах российских вооруженных сил лояльных и послушных офицеров.

Подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское в Луганской области, однако с ограниченным успехом. Они недавно потеряли часть территории из-за украинских контратак в этом районе.

Также в отчете ISW говорилось о том, что наступательные операции РФ на востоке и северо-востоке Украины имеют целью ослабить способность ВСУ накапливать человеческие ресурсы и материально-технические средства, необходимые для того, чтобы перехватить инициативу на поле боя и провести контрнаступление.

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