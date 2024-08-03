«Сумку купила за 25 тысяч рублей» 9 3.08.2024, 10:11

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Минчане рассказали о тратах на летний гардероб.

Лето — чудесное время, когда откладываешь подальше теплую одежду и чаще позволяешь себе модные эксперименты. Журналисты Onlíner прогулялись по улицам Минска и узнали у прохожих, какую одежду они предпочитают летом и сколько тратят на свои покупки.

Дмитрий, ведущий мероприятий

Прямо на ступеньках торгового центра Galleria мы встречаем парня, отдаленно похожего на актера Майкла Фасбендера. Молодого человека зовут Дмитрий, он работает ведущим всевозможных мероприятий и старается уделять внешнему виду много внимания.

— Летом люблю носить свободные вещи, чтобы было максимально комфортно и одежда в жару не прилипала к телу. Это шорты, рубашки и майки с коротким рукавом и широкие джинсы, — говорит Дмитрий. — Сейчас на мне рваные джинсы-бананы и кофточка. Сегодня погода была нестабильная, и я решил надеть ее. Сумка — от белорусского бренда, обошлась мне менее чем в 100 рублей. За джинсы отдал больше 100 рублей в Zara, кроссовки брал там же. Стоили, наверное, около 200 рублей. Ну а кофту мне привезли из Швейцарии — бренд и цену не знаю.

—А вообще, как часто покупаете одежду?

— Гардероб у меня большой: все-таки под каждое мероприятие нужен какой-то новый образ, так что приходится часто обновляться. Что в моем шкафу самое примечательное? Думаю, кожанка. Бренд уже не вспомню, но заплатил за нее 800 рублей.

Дарья, фотограф

— У меня активный и веселый образ жизни, поэтому мне важно, чтобы одежда была в первую очередь удобной. Я не знаю, где я окажусь вечером — возможно, в поле, возможно, в лесу. Поэтому я всегда должна быть готова к любым обстоятельствам. При этом мне важно сохранять женственность и элегантность. И это я стараюсь подчеркнуть аккуратным, стильным нюдовым мейкапом и объемными сережками.

Что по образу? На Даше сегодня кроссовки Adidas Samba, шорты и лонгслив с рваными вкраплениями.

— Таким образом я вношу в этот спорт-шик элемент дерзости, — смеется девушка. — Через них я показываю свою истинную натуру. Что еще рассказать? Кроссовки — потому что люблю спорт и слежу за спортивными событиями. Взяла их на скидках за 250 рублей. Джинсовые шорты-бермуды купила в каком-то секонде. Лонгслив — из Befree. Шоппер и сумка, между прочим, белорусские, сделаны из экокожи.

— Сколько вы готовы тратить на одежду каждый месяц?

— Люблю бюджетный шопинг. Мне больно отдавать на вещи те суммы, которые порой можно увидеть на ценниках в наших магазинах. Поэтому использую ограниченный бюджет. Я выделяю для себя определенную сумму и, если где-то случайно нахожу по приемлемым расценкам то, за чем давно охочусь, могу эту вещь приобрести. Но без фанатизма. Повторюсь, много денег тратить не готова.

Да и вообще, я выступаю за разумное потребление и считаю, что разнообразить гардероб можно интересными моделями из секонда — это тоже вполне себе классно.

Ксения и Дмитрий

Ксения говорит, что у нее определенного стиля в одежде нет и одеваться она любит в зависимости от повода.

— Если это вечерний выход, то это шпильки и платье. Если речь про прогулку по городу, выбираю что-то посвободнее и поудобнее, чтобы одежда не сковывала мои движения. И сегодняшний образ продиктован как раз тем, что нужно много ходить. Кроссовки Ecco купила в Минске, брюки — белорусские — заказала в интернет-магазине. Кофту от бренда Marc Cain купила в магазине на Немиге. Чем привлек? Бренд мне нравится уже давно, я знакома с ним еще со школьных лет.

Ксения рассказывает, что вещей у нее хватает. Торговые центры она не любит и тратится на одежду лишь в том случае, если что-то очень понравилось. В этом вопросе Дмитрий полностью поддерживает свою девушку.

— Мы не придерживаемся определенных форматов. Увидел понравившуюся одежду, примерил и купил — на этом все. Я не особо переношу торговые центры и стараюсь там не задерживаться. Сегодня на мне кеды Converse, брюки покупал в Mark Formelle, а майка с принтом из «Теории Большого взрыва» — из секонд-хенда. Остальное — рюкзак, панаму и джинсовку — покупал в интернет-магазинах.

Константин, студент

Очередного нашего героя мы встречаем на пешеходной улице Комсомольской. Парень удивляет нас своими кроссовками кислотной расцветки.

— Покупал их не в Беларуси, заказывал за рубежом. Заплатил около 300 рублей. Это оригинал. По остальному: джинсы, как и рубашка, из DeFacto — за брюки отдал чуть больше 100 рублей, рубашка обошлась в 80.

Что люблю надевать летом? Джинсы, кроссовки, майки и безрукавки. Шорты ношу гораздо реже, мне больше нравятся штаны.

Дарья, дизайнер и декоратор интерьеров

— Я люблю широкие девчачьи платья, рюшечки и юбочки. Одежду покупаю, но по магазинам ходить не люблю. Поэтому часто выбираю себе вещи вместе с подружкой-стилистом. Обращаю внимание на стоки и различные белорусские бренды.

Раньше обожала секонды, но сейчас, наверное, уже перегорела.

На этот вечер Дарья выбрала платье COS, купленное в «стоке» в Минске, босоножки от Villa за 70 рублей и сумку от Lime, которая обошлась в 170 рублей. Дополняют образ девушки бусы — их для Дарьи из старых украшений сделала подружка, экспериментирующая в стилистике апсайклинга.

Елизавета, бизнес-аналитик

— Одежда летом должна быть в первую очередь удобной. Если становится совсем жарко, стараюсь выбирать юбки и топы. На работу подбираю офисный стиль: брюки, платья и рубашки. Сегодня я посмотрела, что на улице прохладно, но при этом солнечно. Поэтому решила подобрать одежду светлых оттенков.

Эту футболку я купила в Lime, босоножки — наши белорусские, от Marko, брюки брала в концепт-сторе «Ундерс», обошлись они мне в 260 рублей. Свитер — от бренда Zarina.

Дарья, видеограф, монтажер

Ну а настоящим хедлайнером этого выпуска стала еще одна Даша. Когда мы ее встретили, девушка просто нахаживала шаги, а на ее плече висела сумочка от Christian Dior. По словам девушки, стоит такая 25 тыс. рублей.

— Я сейчас нахаживаю шаги: мне нужно проходить по 10 тыс. в день. Иду домой, а живу я в «Минск-Мире». Что на мне? Кроссовки New Balance, носки, комбинезон, сумка, и все.

— А теперь давайте по порядку. Сколько потратили на вещи и аксессуары?

— Кроссовки купила в Galleria в фирменном магазине. Это моя вторая пара. Просто первые я испоганила и перешла на вторые. Комбинезон взяла в стоке «КАС» рублей за 80. Это чисто спортивный вариант, в котором я хожу в зал. Очки — 400 рублей, брала их в офтальмологическом центре. Сумочка от Dior — 25 тыс. рублей (на сайте Dior цена чуть выше 5000 евро, позже мы специально проверили — прим. Onlíner). Заказывала через байера.

Это была моя мечта. Сейчас леопард в моде — как только в подобной расцветке выпустили сумку, это была любовь с первого взгляда. Я ее очень люблю, ношу везде и всегда. Ну, кроме спорта, понятное дело.

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