Под Орбаном горит земля 3 Виктор Каспрук

3.08.2024, 10:18

6,476

Премьер Венгрии столкнулся с самым серьезным вызовом.

Виктор Орбан натворил много дичи в последние недели, пытаясь прибавить себе вес под прикрытием председательства Венгрии в Совете Европы. Однако все произошло наоборот, да и внутри страны его рейтинги трещат по швам. Почему?

Режим венгерского премьера Виктора Орбана столкнулся с возможно, самым серьезным кризисом за все время своего существования. Украина ввела санкции, блокирующие транзит в Восточную Европу нефти, которую продает крупнейшая частная нефтяная компания Москвы «Лукойл». Целью является перекрытие одного из основных источников дохода для пополнения расходов Кремля на ведение войны в Украине.

Нависший над Венгрией топливный кризис легко может перерасти в кризис политический. И венгерский диктатор понимает, какая угроза нависла над его режимом. Ведь украинские санкции могут создать дефицит поставок – Венгрия на 70% зависит от импорта нефти из Российской Федерации, а «Лукойл» дает половину этого объема. Как считают венгерские эксперты, их сограждане могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии всего за несколько недель, если решение не будет найдено.

Венгрия, как и Словакия, сильно подсела на нефтегазовую иглу Москвы, однако вместо того, чтобы избавиться от этой наркотической зависимости от российских энергоносителей, Виктор Орбан и его глава МИД Петер Сиярто, начинают взывать на весь мир о недопустимой политике Украины, которая, мол, этим своим решением смертельно подставляет Венгрию.

Почти два с половиной года с начала Великой войны Венгрия получала от России дешевые энергоносители, замешанные на крови украинцев. И для Будапешта не имело никакого значения, откуда и как они берутся. Фактически это было паразитированием на трагедии Украины, однако для Виктора Орбана самое главное – получить нефть и газ по самым дешевым ценам.

Казалось бы, страна, давно уже член Европейского Союза, должна стремиться стать самодостаточной и навсегда избавиться от критической зависимости от московских энергоресурсов. Однако нет, дешевые энергоносители за долгие годы стали одним из столпов устойчивости орбановских властей. Выдерни их из-под фундамента режима – и он легко посыплется. Поэтому в ближайшие недели Орбан будет делать все возможное, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию с российскими энергоносителями, ведь без них может последовать крах всей той системы, которую он выстроил за долгие годы своего правления.

Следует заметить, что если до прекращения поставок в Венгрию из России в этой стране была критическая экономическая ситуация, то после принятия решения со стороны Украины она может стать катастрофической. Реальность такова, что российские носители, так долго поддерживавшие режим Виктора Орбана на плаву, теперь могут похоронить его политическую карьеру. Было бы странно, если бы Орбан согласился с такой печальной судьбой – он начал действовать на опережение: в Венгрии запустили опрос против санкций Европейского Союза.

Правительство Венгрии начало срочно предупреждать о санкциях против России в своих рекламных роликах и плакатах. Мотив плакатов суммирует месседж: бомба, на которой жирным шрифтом написано «Sankciók» – санкции. Эта политическая кампания поощряет принять участие в так называемых Национальных консультациях в Венгрии, которые только начались в форме необязательного опроса. Одновременно Венгрия хвастается тем, что она единственная страна в Евросоюзе, которая консультируется со своими гражданами по поводу санкций.

Но вопросы в таком опросе сформулированы достаточно своеобразно. Например: «Повышение цены на природный газ также значительно удорожит сельскохозяйственную продукцию. Рост цен на продовольствие в развивающихся странах увеличивает риск голода. Это приведет к еще большим волнам миграции, чем раньше, и таким образом усилит давление на внешние границы Европы. Поддерживаете ли вы санкции, повышающие цены на продукты питания?

Орбановский режим бьет в наиболее болезненную точку восприятия венгров, так запуганных нашествием эмигрантов из стран третьего мира, что они готовы на все, чтобы избежать такой «страшной» для себя судьбы.

Виктор Орбан втянул Венгрию в энергетическую зависимость от России, и он теперь во многом обязан Путину. Именно поэтому венгры покупают газ не у Норвегии, а продолжают его закупать у Российской Федерации. Парадоксальность ситуации усугубляет и то, что такая зависимость рано или поздно приводит к тому, что покупатель будет представлять интересы своего поставщика. Собственно, это и просматривается в поведении официального Будапешта на мировой арене, когда речь заходит об интересах России. После нападения РФ на Украину Будапешт еще больше упрочил свои энергетические связи с Россией.

И не только по нефти, но и по газу Венгрия продолжает полагаться на Москву, которая еще с советских времен поставляет в эту страну большую часть энергоносителей. Сегодня в общей сложности 85% венгерского энергопотребления все еще приходится на Россию. А за дешевые газ и нефть Виктор Орбан будет продолжать пресмыкаться перед Кремлем. Таким образом, не только энергетически, но и политически Венгрия отдана на милость Российской Федерации. Наркотическая энергетическая зависимость вовлекла Будапешт и в геополитическую зависимость, и из этого в посторбановский период выходить будет гораздо труднее, чем из нефтегазовой зависимости.

После санкций российский экспортный доход от энергоносителей резко упал. При этом не количественно, а стоимостно, экспорт российских ископаемых энергоносителей очень серьезно сократился. Во многом это связано с энергетическими санкциями Европейского Союза, в которых участвуют почти все страны-члены. Но в прошлом году, после Китая, Индии и Турции, Венгрия стала четвертым крупнейшим покупателем российских энергоносителей.

Венгерского премьера годами критиковали за размывание демократии в его стране, и он в корне расходится с Брюсселем в таких вопросах, как миграционная политика и поддержка Украины. Орбан хочет денег Европы, а не ее ценностей. Ему не нужны ценности и правила Евросоюза, на основе которых Брюссель сейчас задерживает 20 миллиардов евро, пока Будапешт не восстановит полное верховенство права. Орбан нападает не на ЕС, а на Брюссель. Продает своему населению санкции против России как истинную причину роста цен в стране. Хотя причины внутренние – из-за неправильного курса экономической политики.

Кроме того, премьер-министр постоянно вынужден снабжать олигархов заказами. На сегодняшний день эти заказы в большинстве своем софинансируются ЕС. Поддержка этих людей и присутствие их в экономике Венгрии являются решающими для партии Орбана Fidesz. Поэтому венгерская экономика также страдает от того, что этим олигархам нужно платить за лояльность.

Коррупционные действия прослеживаются в деятельности орбановского режима по многим направлениям, и граждане Венгрии возмущены коррупцией. Плата олигархам за лояльность означает, что они получают выгодные государственные контракты, даже если государство сейчас не может себе позволить их. А расплачиваться за подобные незаконные действия будут рядовые венгры, которых некому защитить.

Но Виктор Орбан профессионал, знающий, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы выиграть выборы. До 2020 года это было богатство, которое венгры накапливали год от года. Пока в стране было хорошо, венгры простили ему многое: эрозию свободы печати, сломанную систему здравоохранения, разгул кумовства, пропаганду против меньшинств и мигрантов. Но сейчас венгры чувствуют проблемы экономики страны своими кошельками. Орбан увидел, что большинство больше не поддерживает его, когда его партия Fidesz потерпела поражение на европейских выборах в начале июня. Бывший член Fidesz и новый оппонент Орбана Петер Мадьяр получил сразу семь мест, с которыми он стал частью большой группы Европейской народной партии в Европарламенте.

С этого реально вполне может начаться постепенное, но неотвратимое падение режима Виктора Орбана. Петер Мадьяр является серьезным оппонентом, ведь знает всю деятельность Fidesz изнутри, и сможет перетащить со временем часть прогрессистов из этой партии на свою сторону. А если Мадьяр объединит еще и свои усилия с оппозиционным мэром Будапешта Гергелем Корачонем, то можно будет говорить о формировании в Венгрии действенной оппозиции, которая на очередных выборах сможет отстранить от власти промосковского пожизненного премьера.

В этом контексте не исключено и досрочное окончание председательства орбанской Венгрии в Совете ЕС. Здесь может приплюсоваться все: «миротворчество» Орбана, его неприкрытая работа в Евросоюзе на интересы Москвы, и желание забрать себе чужую территорию – украинское Закарпатье.

Как бы там ни было, но сейчас появляется шанс выбросить из власти диктатора, который нацелился править Венгрией пожизненно. Этот шанс настоящий, и политическое объединение Петера Мадьяра и Гергеля Корачоня может стать первым шагом к продвижению по этому пути. Тем более что в Европейском Союзе уже отклонили жалобы Орбана и по транзиту российского газа. Венгрия планирует по этому поводу подать на Украину в суд. Ситуация с Венгрией еще раз обостряется. Постоянно дотационная Венгрия все больше отдаляется от Евросоюза. Однако нигде не сказано, что нефтегазовые транзиты через Украину должны продолжаться вечно.

Виктор Каспрук, wordpress.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com