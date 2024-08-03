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Роскошный Buick Wildcat поехал после 26 лет простоя в сарае

  • 3.08.2024, 10:26
  • 1,598
Роскошный Buick Wildcat поехал после 26 лет простоя в сарае

Авто было выпущено в 1969 году.

В США смогли вернуть к жизни премиальный седан Buick Wildcat 1969 года. Роскошное полноразмерное авто не выезжало на дороги 26 лет. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Budget Buildz.

Этот Buick Wildcat перестали эксплуатировать в 1998 году и поставили в гараж в Южной Каролине. За 26 лет автомобиль покрылся слоем пыли и грязи, а его внутренняя отделка повреждена.

Впрочем, техника Buick Wildcat в довольно неплохом состоянии. Двигатель прочистили, заменили масло, аккумулятор и фильтры и после того, как подали бензин, он завелся.

После этого в Buick Wildcat отремонтировали тормоза и смазали детали подвески и попробовали проехаться на авто. Винтажный седан смог без проблем передвигаться своим ходом.

Теперь седан Buick Wildcat отправят на реставрацию. Роскошная модель является довольно редкой и коллекционной.

Buick Wildcat 1969 года — большой представительский седан длиной 5,6 м. Авто оснащено кондиционером, электростеклоподъемниками и автоматической КПП. Под капотом установлен 7,0-литровый 360-сильный V8.

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