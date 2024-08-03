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Стивен Фрай рассмешил Зеленского анекдотом о Путине и Медведеве

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  • 3.08.2024, 10:34
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Стивен Фрай рассмешил Зеленского анекдотом о Путине и Медведеве

Ранее шутка звучала только на подпольном стендапе.

Известный британский актер и комик Стивен Фрай во время своего визита в Киев почти год тому назад побывал в кабинете президента Украины Владимира Зеленского. Юморист поделился с политиком анекдотом, который до этого рассказывал на подпольном стендапе.

Шутка о российских военных преступниках Владимире Путине и Дмитрии Медведеве рассмешила и лидера украинцев. Фрагмент можно найти в документальном фильме Фрая о поездке в Украину.

«Если бы Путин и Медведев упали, кто бы первым ударился о землю? Вы знаете?» – спросил у украинца Стивен Фрай.

Президент ответил, что не знает, поэтому артист продолжил, используя нецензурную брань: «Кому не плевать?».

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