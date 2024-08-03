Белорусам рассказали, что делать, если в квартиру залетела летучая мышь
- 3.08.2024, 10:52
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Последствия могут быть серьезными.
В один из домов комплекса «Минск Мир» недавно залетела бешеная летучая мышь, в итоге жильцам пришлось делать прививки домашним питомцам, чтобы не распространилась инфекция.
В связи с этим инцидентом в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что делать в подобных случаях.
«В первую очередь, из помещения необходимо вывести домашних животных (в случае их наличия), так как это может повлечь нанесение повреждений и серьезных травм друг другу (домашние животные могут ранить или убить летучую мышь, а крупные виды рукокрылых могут укусить кота или собаку)», — предупредили специалисты.
Кроме того, никогда нельзя брать летучую мышь без перчаток. Также не нужно пытаться сбить животное в воздухе, потому что можно его покалечить.
«Необходимо дождаться пока летучая мышь сядет на какую-нибудь поверхность в помещении. После этого, спокойно приблизьтесь к сидящей летучей мыши, не забыв предварительно надеть плотные перчатки, осторожно возьмите ее и поместите в коробку или накройте животное какой-нибудь просторной емкостью (например, коробкой из-под обуви). Потом возьмите плоскую картонку и осторожно поместите ее между коробкой и поверхностью, на которой находится летучая мышь (стена, пол, потолок). Затем, удерживая картонку, плавно переверните коробку — летучая мышь окажется внутри», — рассказали эксперты.
Если животное залетело в дом летом, то отпускать на свободу его лучше вечером или ночью. Однако если оно очень активно перемещается внутри коробки, в которую ее поймали, то можно выйти на балкон и просто открыть крышку, чтобы мышь улетела.
«Нужно убедиться, что летучая мышь полетела, а не села на какую-нибудь поверхность рядом (в зоне досягаемости котов). Поэтому желательно все-таки выпускать летучую мышь не с балкона: в случае, если она не «захочет» лететь, ее можно будет тут же подобрать. Если летучая мышь не активна, следует ее «разогреть»: возьмите ее в руку (в перчатке) и подержите до момента, когда она начнет активно двигаться. После этого дайте ей возможность улететь», — посоветовали специалисты.
Если летучая мышь залетела в квартиру зимой, ранней весной или поздней осенью, когда на улице холодно, то ее выпускать нежелательно. В таких случаях нужно звонить в Минский центр реабилитации рукокрылых. Специалисты заберут животное и поместят на зимовку в специальный холодильник, а когда потеплеет, выпустят на природу.