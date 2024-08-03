США отправляют военные корабли и истребители на Ближний Восток 3.08.2024, 11:00

На фоне обещаний Ирана атаковать Израиль.

Пентагон в заявил, что американские военные направят на Ближний Восток дополнительные истребители и военные корабли ВМС, поскольку Вашингтон стремится укрепить оборону после угроз со стороны Ирана и его союзников ХАМАС и Хезболлы. США готовятся к тому, что Иран выполнит свое обещание отреагировать на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, пишет Reuters.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил отправку дополнительных крейсеров и эсминцев ВМС, которые могут сбивать баллистические ракеты, на Ближний Восток и в Европу.

Он также направляет на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей.

«Остин приказал внести коррективы в военную политику США, призванные улучшить защиту американских сил, усилить поддержку обороны Израиля и гарантировать готовность Соединенных Штатов реагировать на различные непредвиденные обстоятельства», — говорится в заявлении Пентагона.

Были предположения, что Пентагон не сможет заменить авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt на Ближнем Востоке после того, как она завершит свое текущее развертывание. Но Остин решил ротировать авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln, чтобы заменить ее.

В заявлении Пентагона говорится, что это повысит готовность к развертыванию большего количества наземных систем противоракетной обороны.

Американские военные также усилили развертывание перед 13 апреля, когда Иран начал атаку на израильскую территорию с помощью беспилотников и ракет. Тем не менее, угроза со стороны Хезболлы в Ливане может создать уникальные проблемы для любых усилий Соединенных Штатов по перехвату беспилотников и ракет, учитывая огромный арсенал группировки и непосредственную близость к Израилю.

В то время Израилю с помощью США и других союзников удалось успешно сбить почти все из примерно 300 беспилотников и ракет.

Белый дом сообщал, что в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в четверг, 1 августа, президент США Джо Байден обсудил новые оборонительные военные усилия США для поддержки Израиля в борьбе с такими угрозами, как ракеты и беспилотники.

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