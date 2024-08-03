«Дороже колбасы из мяса, пусть сами едят!» 3.08.2024, 11:08

Шоколадная колбаса от отечественного производителя возмутила белорусов.

Блогер Кокобай опубликовал в TikTok ролик, в котором показал шоколадную колбасу с печеньем и кокосом от волковысского производителя «Беллакт» и рассказал, сколько стоит и где продается. Большая часть комментаторов возмутилась ценником на товар.

«Маленькая детская «беллактовская» колбаса из шоколада с кокосом. 300 граммов — 8,54 рубля. Пахнет вкусно печеньем и кокосом», — отметил блогер.

После первого разреза продукта он увидел мало печенья и хотел возмутиться, однако потом нашел больше и успокоился. «Прям вкус детства. Считаю, что нужно продолжать тематику этой колбасы», — сказал белорус. И предложил производителю подумать над добавками «соленая карамель» и «соленое печенье» в колбасу.

Купил же блогер ее в гипермаркете «Гиппо» в Минске.

«4,60 ей цена. Максимум. Откуда 8,5, не понятно», — написал один из комментаторов.

«Почему так дорого?» — спросила другая. Ей ответили, что, возможно, дело в качественном составе.

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Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что за эту сумму приготовила детям кило такой колбасы.

«За один килограмм — примерно 30 рублей? За 30 рублей четыре кило сделаю. Пусть сами едят 300 граммов за 8,54 рубля. Дороже колбасы из мяса!» — возмутилась еще одна комментаторша.

«Пирожное «Картошка» запихнули в тубу… Изобрели велосипед», — заметила другая.

«Цена реально низкая, кило конфет сколько стоит?» — написала третья.

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