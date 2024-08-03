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«Куда бежать? Никуда! В Антарктику»

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  • 3.08.2024, 11:40
  • 6,488
«Куда бежать? Никуда! В Антарктику»

Панику россиян в момент удара по аэродрому «Морозовск» показали на видео.

В ночь на 3 августа десятки ударных дронов атаковали военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ. На объекте гремели сильные взрывы, начались пожары.

Губернатор Ростовской области сообщил о «массированной атаке БПЛА». Он подтвердил, что удар был успешен, так как повреждения, по его данным, получили «ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах». В Морозовске под удар попал одноименный аэродром ВКС РФ, который активно задействован в агрессии против Украины.

Очевидцы наблюдали там сильнейшие пожары. Огнем был охвачен почти весь военный объект. Предположительно, там были уничтожены склады с авиационными боеприпасами и топливом.

В Сети появилось несколько впечатляющих видео, снятых очевидцами.

«Куда бежать? Никуда! В Антарктику», — жаловались местные жители за кадром.

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