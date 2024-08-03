Названы семь наиболее полезных овощей при диабете 3.08.2024, 11:48

2,782

Они реально помогают контролировать уровень сахара.

Все знают о важности овощей для общего здоровья, но только 10% взрослых едят рекомендованное количество овощей каждый день. Для людей, управляющих диабетом, потребление овощей, богатых клетчаткой и питательными веществами, особенно критично, пишет nv.ua.

Эти продукты помогают контролировать уровень сахара в крови. Например, рекомендуется заполнять половину тарелки некрахмалистыми овощами — это ключевая часть метода «диабетической тарелки». Это позволит вам достигать или превышать рекомендуемые 2−3 чашки овощей в день для женщин и 3−4 чашки для мужчин.

Овощи заслуживают особого внимания, так как они низкокалорийны, содержат много антиоксидантов и клетчатки, что способствует насыщению и стабилизации уровня сахара в крови. Кроме того, многие из них имеют низкое содержание углеводов, что делает их отличным выбором для диабетиков. Какие же овощи должны быть в вашем рационе?

Вот список лучших антиоксидантных овощей для диабетиков, по мнению диетологов:

Темно-зеленые листовые овощи: Капуста, шпинат, листовая капуста и мангольд богаты витаминами A, C и K, фолиевой кислотой и альфа-липоевой кислотой, что способствует повышению чувствительности к инсулину. Исследования показывают, что потребление этих овощей связано с улучшением контроля уровня сахара в крови.

Цветная капуста: Этот крестоцветный овощ богат антиоксидантами, такими как витамин C, бета-каротин и сульфорафан. Он низкокалориен, содержит клетчатку и может помочь снизить риск диабета 2 типа.

Помидоры: Помидоры являются отличным источником клетчатки, витаминов A и C, а также ликопина, антиоксиданта, который способствует лучшему контролю уровня сахара в крови. Хотя помидоры технически являются фруктами, их часто считают овощем в кулинарии.

Брокколи: Этот крестоцветный овощ содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту, клетчатку и калий. Исследования показывают, что регулярное употребление брокколи может помочь снизить уровень сахара в крови и предотвратить повреждение сосудов.

Баклажаны: Благодаря антоцианам баклажаны обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с клеточным повреждением. Они содержат клетчатку и могут быть полезны для контроля уровня сахара в крови.

Свекла: Свекла богата нитратами, которые помогают снижать кровяное давление и поддерживать здоровье кровообращения. Также она содержит магний и калий, которые способствуют более здоровому уровню давления.

Окра: Этот овощ является отличным источником витаминов C и K, фолиевой кислоты, магния и клетчатки. Он богат антиоксидантами, особенно полифенолами, и может помочь снизить уровень сахара в крови.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com