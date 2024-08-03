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Российскую Z-спортсменку настигла карма на Олимпиаде в Париже

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  • 3.08.2024, 11:56
  • 10,734
Российскую Z-спортсменку настигла карма на Олимпиаде в Париже

«Главная медальная надежда» РФ разрыдалась.

Титулованная российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева сенсационно осталась без медалей Олимпиады-2024 в Париже. 19-летняя уроженка Санкт-Петербурга, которую называли «главной медальной надеждой России» на Играх в Париже, финишировала лишь 5-й.

Узнав свой результат россиянка не смогла сдержать эмоций, пишет obozrevatel.com.

Комментируя свое выступление Анжела расплакалась, заявив, что ей стыдно смотреть его в повторе.

В 2016-м Анжела выиграла чемпионат России в командном первенстве. С 2017-го три года подряд выигрывала мировые чемпионаты на молодежном уровне. В 2023 году Анжела выиграла взрослый Кубок мира по прыжкам на батуте.

В чемпионате России Бладцева несколько раз выступала на фоне плакатов, поддерживающих полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, она лайкала посты, связанные с символикой "Z".

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