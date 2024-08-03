закрыть
3 августа 2024, суббота, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вдова убитого в Германии чеченца осудила выдачу Красикова России

  • 3.08.2024, 12:12
  • 1,916
Вдова убитого в Германии чеченца осудила выдачу Красикова России

Решение не обсуждалось с семьей Зелимхана Хангошвили.

Вдова убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Манана Цатиева выразила непонимание решением властей Германии выдать России преступника - офицера Федеральной службы безопасности Вадима Красикова. «Я и представить даже не могла, что такое они проведут», - заявила Цатиева в комментарии DW в пятницу, 2 августа.

Сразу после решения суда, по которому Красиков был приговорен к пожизненному заключению, ходили слухи о попытках Москвы договориться об обмене Красикова, отметила собеседница DW. «Тогда адвокаты нас успокоили, сказали, что это невозможно: если дают пожизненное заключение, то хотя бы полсрока ‹…› этот человек должен провести здесь, в стране», - пояснила она.

«Оказывается, можно любыми законами пренебречь ради политических подоплек», с сожалением добавила Цатиева. «Человек - убийца. Когда бы, где бы он ни был выпущен, он вряд ли будет жить честно, добросовестно, когда столько грешков за спиной», - добавила она.

В то же время семье Хангошвили «не обидно, что чьи-то жизни спасены». Речь идет о масштабном обмене заключенными между Россией и странами Запада, в рамках которого офицер ФСБ вернулся в РФ.

При этом собеседница DW выразила удивление тем, что официальные лица не консультировались с родственниками убитого по вопросу участия Красикова в процедуре обмена. «Почему хотя бы не спрашивают у семьи? Как будто этой семьи нет, как будто эта травма не нанесена», - пояснила Цатиева. По отношению к близким погибшего следовало проявить «элементарное уважение», убеждена она. «Политика - самая большая проституция, жизнь каждый раз это доказывает», - резюмировала вдова Хангошвили.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип