WSJ: Иран и «Хезболла» до сих пор колеблются, как ответить Израилю 3.08.2024, 12:28

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Планируется более масштабный удар, чем в апреле.

Иран и «Хезболла» считают, что ответ Израиля должен быть сильнее, чем обстрел в апреле. Ливанские боевики могут осуществить серию действий, а не только одну атаку, сообщает WSJ со ссылкой на арабских чиновников.

Отмечается, что некоторые обеспокоены тем, что в атаке могут участвовать не только Иран и Хезболла, но и другие связанные с ними региональные вооруженные формирования, такие как йеменские хуситы и боевики в Ираке.

Арабские чиновники заявили, что они передали Ирану предупреждение от имени Израиля и США, что Израиль готов вступить в войну, если «Хезболла» и Иран будут реагировать слишком агрессивно, например, атакуя Тель-Авив или нанося удары вглубь Израиля. Иранские официальные лица ответили, что они понимают риск эскалации, но аятолла Али Хаменеи находится под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии, которые требуют ответной реакции.

Собеседники издания заявили, что под давлением подобных предупреждений «Хезболла» заявила арабским посредникам, что «ответит на поле боя».

Сочетание антагонистов на этот раз повышает риски по сравнению с противостоянием между Ираном и Израилем в апреле, считает геополитический аналитик канадского банка РБК и бывшая сотрудница службы безопасности США Гелима Крофт.

«Как минимум, события последних нескольких дней могут спровоцировать опасную динамику тумана войны, когда красные линии незаметны, а риск серьезного просчета увеличивается», — сказала Крофт.

Источники WSJ говорят, что Иран и «Хезболла» все еще имеют определенные ограничения в отношении своих ответных действий. В дополнение к желанию избежать войны, обе стороны остерегаются отдавать свои возможности или позиции Израилю.

Независимый иранский геополитический аналитик Мостафа Пакзад заявил, что Тегеран пытается выверить свой ответ, поскольку, хотя и убийство на его территории требует возмездия, он не может позволить себе неконтролируемую эскалацию.

«Режим загнали в тупик, где существуют только плохие варианты», — сказал Пакзад.

По словам высокопоставленного представителя «Хезболлы», переговоры осложняются тем, что группировка чувствует, что ее ввели в заблуждение дипломаты, которые заверили, что ответ Израиля будет ограниченным.

Когда в апреле Иран собирался начать свой массированный обстрел, чтобы отомстить за предполагаемое убийство Израилем одного из своих высокопоставленных генералов, он так четко телеграфировал о ракетной атаке и запуске беспилотников, что радио- и телевизионные станции в Израиле отсчитывали часы, которые остались у людей, чтобы добраться домой и укрыться в убежищах.

«Они хотели, чтобы все знали», — сказал американский чиновник.

«Но не в этот раз», — добавил он.

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