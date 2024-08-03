Белорусам рассказали, почему нельзя покупать разрезанные арбузы 1 3.08.2024, 12:44

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Это может привести к больнице.

В Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья напомнили, что август — пора арбузов. Поскольку эти ягоды в основном состоят из сахара и воды, они являются хорошей питательной средой для микроорганизмов. Если в мякоть попадут нехорошие бактерии (в арбузе они достаточно быстро развиваются и размножаются), можно заработать серьезное пищевое отравление.

Чтобы этого не произошло, их нужно хранить в местах, максимально защищенных от насекомых, грызунов и домашних животных. Кроме того, опасно приобретать арбузы и другие ягоды, фрукты, овощи в неустановленных местах и у случайных лиц, предупредили в В Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также причиной для вызова скорой может стать половинка или четвертинка арбуза, который разрезали на рынке, в магазине или в другом месте. Специалисты обратили внимание: все дело в грязной кожуре и лезвии ножа. Так что, покупая не цельный плод, вы рискуете серьезно отравиться. Никто не знает, что этим ножом делали ранее.

«Перед подачей на стол тщательно вымойте арбуз со щеткой, затем обдайте его кипятком и холодной водой. Не вытирайте. Дайте арбузу высохнуть — тогда погибнут практически все микроорганизмы», — посоветовали в Санэпидемслужбе.

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