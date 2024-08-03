Ученые обнаружили рядом с Землей планету-двойник 1 3.08.2024, 13:38

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Находка перевернула представления о Солнечной системе.

Ученые обнаружили, что огромные плато Венеры, известные как тессеры, могли сформироваться благодаря процессам, подобным тем, что создали древнейшие континенты Земли миллиарды лет назад.

Международное исследование провели под руководством доцента Фабио Капитанио (Fabio Capitanio) из Школы наук о Земле, атмосфере и окружающей среде Университета Монаша в сотрудничестве с NASA. Результаты опубликовали в журнале Nature Geoscience.

«Это исследование бросает вызов нашему пониманию эволюции планет», — отметил доцент Капитанио. «Мы не ожидали, что Венера с ее адской поверхностной температурой 460°C и отсутствием тектоники плит будет иметь такие сложные геологические особенности».

Используя высокопроизводительные компьютерные симуляции и данные космического аппарата «Магеллан», исследователи смоделировали формирование Иштар Терра — крупнейшего плато Венеры. Результаты указывают на то, что Иштар Терра и другие тессеры могли подняться из горячих недр планеты через процесс, подобный формированию кратонов Земли — древних ядер наших континентов.

«Эта находка дает захватывающую новую перспективу относительно Венеры и ее потенциальных связей с ранней Землей», — добавил Капитанио. «Особенности, которые мы обнаружили на Венере, поразительно похожи на ранние континенты Земли, что свидетельствует о большем сходстве динамики прошлого Венеры с Землей, чем считали ранее».

Понимание того, как формировались эти «континенты» на Венере, может пролить свет на эволюцию скалистых планет, включая нашу собственную. Земные кратоны содержат ключевые подсказки о возникновении топографии, атмосферы и даже жизни.

«Изучая подобные особенности на Венере, мы надеемся раскрыть тайны ранней истории Земли», — подчеркнул Капитанио. «Наше исследование проложило путь для будущих миссий к Венере, таких как DAVINCI, VERITAS и EnVision. Эти миссии предоставят дальнейшие сведения о геологической истории Венеры и ее связи с Землей».

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