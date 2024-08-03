«Фильтр» и «Паутина»: ГАИ устроила засады для белорусских водителей
- 3.08.2024, 14:12
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Стало известно, на какие дороги отправлены специальные подразделения.
Госавтоинспекция для «оказания практической помощи» отправила специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» в Брестскую, Могилевскую области и Могилев.
Задача «Стрелы» — выявить и пресечь нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжкими последствиями, пишет telegraf.news.
Помощь местным инспекторам ГАИ понадобилась для обеспечения безопасности дорожного движения на выходных 3 и 4 августа. «Стрела» отработает аварийно-опасные участки дорог в регионах и областном центре, рассказали в МВД.
Кроме того, под контролем стражей дорог — места массового отдыха граждан. В ГАИ напомнили важные правила безопасности для водителей:
не садиться за руль в состоянии опьянения,
выбирать безопасный скоростной режим с учетом погоды,
оценивать состояние дороги и степень видимости там,
держать безопасную дистанцию,
избегать резких маневров.
Спецмероприятия «Фильтр» и «Паутина» на Могилевщине
К слову, с 3 по 5 августа в Могилеве, а также на территории семи районов области Госавтоинспекция организовала специальные профилактические мероприятия «Фильтр» и «Паутина». Вот где инспекторы будут особенно контролировать ситуацию на дорогах:
Бобруйский район,
Быховский,
Горецкий,
Климовичский,
Костюковичский,
Могилевский,
Осиповичский.
Рейды ГАИ на Витебщине
Кстати, на этих выходных ГАИ также проводит профилактические мероприятия в Витебской области. Особо пристальное внимание стражи дорог пообещали уделить мотоциклистам и их «физическому состоянию».
В Госавтоинспекции сообщили, что инспекторы в своей работе будут использовать негласный и смешанный контроль, а патрули выставят в местах массового отдыха населения.