Дроны СБУ «зачистили» российский аэродром «Морозовск» от ПВО, авиации и КАБов 3.08.2024, 14:20

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Стали известны результаты мощного удара по Ростовской и Белгородской области РФ.

Беспилотники Службы безопасности Украины на отлично зачистили аэродром от средств противовоздушной обороны, авиации и управляемых авиационных бомб в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники. В частности, сегодня ночью беспилотники СБУ посетили аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ.

Источники отмечают, что там размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с управляемыми авиационными бомбами, которыми россияне сравнивают с землей украинские города. Кроме того, спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.

«Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшей «бавовны». Местная российская власть пытается скрыть прилет по военному объекту и сообщает, что горят только какие-то складские помещения», - отметили источники.

Кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу «Губкинская» в Белгородской области. Россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорания на территории нефтебазы, а также о работе систем ПВО.

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