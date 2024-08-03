Можно ли в Беларуси брать с собой на пляж домашних животных и купаться с ними? 1 3.08.2024, 14:28

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Есть важные нюансы.

Лето — пора отдыха на пляже, часто туда приходят и люди с домашними животными. Однако загорать, например, вместе с собаками, а тем более купаться, может быть незаконно. О том, разрешается ли владельцам животных в Беларуси гулять по общественному пляжу и купаться вместе с ними в водоеме, пояснил участковый инспектор Вадим Шипилов из Ленинского района Бреста.

По словам милиционера, если пляж дикий, то есть это не специально оборудованный для отдыха берег реки или озера — никто не может запретить привести с собой собаку.

«Другое дело — официальные пляжи, вход на территорию которых с домашними животными не разрешается. Поэтому, прежде чем поехать к озеру с собакой, стоит узнать, на какие пляжи можно приводить животных», — рассказал инспектор.

Тако запрет существует, чтобы «не нарушать санитарные нормы и правила, поскольку питомцы хоть и домашние, но могут быть источником различных инфекционных заболеваний». А еще — чтобы «обезопасить других отдыхающих от собак, ведь животное может проявить агрессию или просто стать причиной аллергического приступа».

Что касается купания на пляже вместе с собакой или другими животными, то по закону это запрещено. Для владельцев питомцев за нарушение правил предусмотрена ответственность. Их могут наказать даже по уголовной статье.

«Нарушителей порядка могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.30 КоАП. За выгул собак без намордника можно обойтись предупреждением, но грозит и наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин (от 40 до 600 рублей). Если собака причинит вред здоровью человека или его имуществу, то размер штрафа вырастет от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей). В случае если гражданин серьезно пострадал от собаки, владельца могут привлечь к уголовной ответственности. К тому же хозяину придется выплатить пострадавшему денежную компенсацию», — пояснил участковый.

Он напомнил, что в общественном месте хозяин должен водить животное на коротком поводке и в наморднике. Без намордника можно выгуливать лишь щенков возрастом до трех месяцев и собак декоративных пород высотой до 25 сантиметров в холке.

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