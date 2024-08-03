Группа «Aerosmith» внезапно объявила, что больше не будет гастролировать 3 3.08.2024, 14:36

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Музыканты назвали причину такого решения.

Легендарная группа «Aerosmith» объявила о завершении своей гастрольной деятельности.

Эту новость написали музыканты на своей странице в Instagram.

Причиной такого решения стало то, что 76-летний солист Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок.

«Голос Стивена - это уникальный инструмент. В течение нескольких месяцев он неутомимо пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы. Мы видели, как он борется, несмотря на то, что рядом с ним лучшие врачи. К сожалению, понятно, что полное выздоровление после травмы голоса невозможно. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение - как группа братьев - уйти с гастрольной сцены», - написали музыканты.

Они также поблагодарили всех поклонников, которые хотели прийти на их концерты. А деньги за билеты, которые уже успели приобрести, автоматически вернутся всем зрителям.

Группа «Aerosmith» была создана в 1970 году в Бостоне. Через три года вышел их дебютный одноименный диск. За 40-летнюю историю известного коллектива было выпущено 14 студийных альбомов. Их общий тираж превысил 150 миллионов копий. Интересно, что с 1975 по 2001 годы более двух десятков композиций группы попали в хит-парад Billboard Hot 100.

Самыми известными хитами «Aerosmith» являются песни «Crazy», «Angel», «I Don't Want To Miss A Thing» и многие другие.

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