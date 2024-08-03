Румыния планирует совместно с Украиной разрабатывать ракеты «Нептун» 3.08.2024, 14:44

После модернизации они смогут поражать цели на расстоянии до тысячи километров.

Румыния, по примеру других европейских стран, планирует развивать вооружение в сотрудничестве с Украиной, в частности в разработке отечественных противокорабельных ракет Р-360 «Нептун».

Об этом сообщает издание Army Recognition.

Отмечается, что о том, что украинская оборонная промышленность работает над модернизацией Р-360 стало известно еще в апреле 2023 года, хотя окончательные результаты этих усилий остаются неопределенными.

Планы румынско-украинского военно-промышленного партнерства рассчитаны на послевоенный период.

Для Румынии интерес в этой разработке заключается в совместном с Украиной контроле прибрежных вод Черного моря. Отмечается, что сейчас Украина работает над модернизацией этих ракет, чтобы те могли поражать цели на расстоянии до тысячи километров.

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