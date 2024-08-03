Юрист рассказал, когда за продажу б/у товаров к белорусам нагрянет налоговая 3.08.2024, 15:05

Штраф до 4000 рублей.

Наверняка многие из нас хоть раз да продавали вещи, технику или другие товары, бывшие в употреблении. Кто-то вырос из детского комбинезона, а кто-то попросту захотел обновить мобильный телефон.

Выставлять «лоты» на торговые Интернет-площадки законом не запрещено, однако есть нюанс, из-за которого в дверь может постучаться налоговая.

Юрист Иван Райкевич рассказал, когда белорусы могут спать спокойно, а когда стоит задуматься о своих действиях.

Согласно Гражданскому кодексу, предпринимательской считается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, которая направлена на «систематическое получение прибыли». То есть если человек купил компьютер, но со временем решил продать его, это не вписывается в рамки предпринимательства. Однако если белорус периодически скупает старое «железо», чинит его и выставляет на продажу на онлайн-площадках, это уже требует регистрации ИП и уплаты налогов.

«…Это же касается и популярной среди декретниц практики, когда они выискивают в секонд-хендах детскую одежку известных марок, приводят в хороший вид, делают красивые фото и продают вдвое дороже. Как правило, оставаться в тени нелегальному продавцу удаётся недолго – до первого конфликта с покупателем», — предупредил юрист.

По его словам, обязательно находится клиент, который, обидевшись, сообщает в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности. Согласно статье 13.3 КоАП РБ, за это нелегальному продавцу грозит штраф до 100 БВ (4000 рублей) и до 100% дохода, иногда – с конфискацией.

Помимо оружия и наркотических веществ, в Интернете нельзя продавать остатки лекарств и витаминов, контактные линзы и молочные смеси (даже если они целые).

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