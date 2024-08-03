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Бойцы СБУ сожгли российский «Солнцепек» на Запорожском направлении

  • 3.08.2024, 15:17
  • 1,626
Бойцы СБУ сожгли российский «Солнцепек» на Запорожском направлении

Видеофакт.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сожгли тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

Об этом сообщает СБУ.

«Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которая является гордостью российского ВПК и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении», - говорится в сообщении

Во время разведки правоохранители зафиксировали позицию системы, которая была оснащена полным боекомплектом и готова к нанесению удара.

«После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой», - констатировали в СБУ.

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