Бойцы СБУ сожгли российский «Солнцепек» на Запорожском направлении 3.08.2024, 15:17

1,626

Видеофакт.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сожгли тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

Об этом сообщает СБУ.

«Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которая является гордостью российского ВПК и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении», - говорится в сообщении

Во время разведки правоохранители зафиксировали позицию системы, которая была оснащена полным боекомплектом и готова к нанесению удара.

«После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой», - констатировали в СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com