Бойцы СБУ сожгли российский «Солнцепек» на Запорожском направлении
- 3.08.2024, 15:17
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Видеофакт.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сожгли тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».
Об этом сообщает СБУ.
«Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которая является гордостью российского ВПК и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении», - говорится в сообщении
Во время разведки правоохранители зафиксировали позицию системы, которая была оснащена полным боекомплектом и готова к нанесению удара.
«После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой», - констатировали в СБУ.