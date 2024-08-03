Топ-5 новых интересных сериалов августа

Топ-5 новых интересных сериалов августа1
- 3.08.2024, 15:40
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Один из них - «Терминатор Зеро».
В августе за сериальные новинки будет отдуваться Netflix. Топ-5 выбрал itc.ua:
«Руководство по убийству для хороших девочек» / A Good Girl’s Guide to Murder
Жанр: подростковый детектив
Дата премьеры: 1 августа
Релиз: Netflix
В небольшом английском городке Литтл Килтон 17-летняя ученица старшей школы Пиппа Фитц-Амоби полна решимости раскрыть дело о гибели студентки Энди Белл и выявить настоящего убийцу. Пиппа уверена, что официальное расследование ошиблось относительно личности последнего.
«Руководство по убийству для хороших девочек» — адаптация дебютного одноименного романа Холли Джексон, который появился на полках книжных магазинов в 2019 году и стал первым в серии, состоящей из трех романов и одной повести. Главную роль в проекте исполнила молодая актриса Эмма Майерс, которую зрители могут знать по хиту Netflix «Уэнсдэй».
«Плохая обезьяна» / Bad Monkey
Жанр: детективная драма
Дата премьеры: 14 августа
Релиз: Apple TV+
Эндрю Янси — бывший полицейский детектив, которому пришлось переквалифицироваться в инспектора ресторанов в Южной Флориде. Отрубленная рука, найденная туристом, втягивает Янси в мир жадности и коррупции, которые приводят к большому вреду как во Флориде, так и на Багамах.
Сюжет «Плохой обезьяны» основан на одноименном романе 2013 года авторства американского журналиста и писателя Карла Хаясена. Проект, разработанный Биллом Лоуренсом, снят совместно Warner Bros. Television и Doozer Productions. Главные роли исполнили Винс Вон, Мишель Монахан, Джоди Тернер-Смит, Мередит Хагнер и Джон Ортис.
«Каос» / Каос
Жанр: мифологическая черная комедия
Дата премьеры: 29 августа
Релиз: Netflix
Всемогущий Зевс начал опасаться конца своего правления, когда заметил морщину на лбу, которая могла извещать о конце света. Он стал параноиком по отношению к своим подчиненным, а также к нескольким смертным, которых древнее пророчество связывало с завершением его правления и апокалипсисом. Между тем эти смертные обнаруживают таинственную связь не только друг с другом, но и с богами из античной мифологии.
Разработкой «Каоса» занимался Чарли Коуэлл.
«Терминатор Зеро» / Terminator Zero
Жанр: научная фантастика, аниме
Дата премьеры: 29 августа
Релиз: Netflix
В Японии Малкольм Ли разрабатывает систему искусственного интеллекта, которая должна составить конкуренцию американскому «Скайнету». С приближением Судного дня в 1997 году Ли обнаруживает, что его и троих его детей преследует неизвестный робот-убийца, а таинственный солдат из 2022 года был послан в прошлое, чтобы встать на защиту главного героя.
События «Терминатора: Зеро» хотя и происходят в созданной Джеймсом Кэмероном вселенной, но здешний сюжет не будет иметь никакого отношения к фильмам и его центральной сюжетной линии с Джоном и Сарой Коннор. Зато эта история познакомит зрителей с новыми персонажами. Даже озвучивать Терминатора будет не привычный Шварценеггер, а Тимоти Олифант.
«Дыши» / Respira
Жанр: медицинская драма
Дата премьеры: 30 августа
Релиз: Netflix
Больница имени Хоакина Соролла сталкивается с многочисленными вызовами: команда врачей не справляется с нагрузками, на горизонте маячит угроза всеобщей забастовки, пациенты нуждаются в постоянном уходе в сложных условиях, да еще и личная жизнь персонала полна забот. Все обещания, которые врачи дают при исполнении обязанностей, объединены в клятву Гиппократа, но смогут ли они их выполнить, когда дойдут до предела своих возможностей?
«Дыши» — телевизионная медицинская драма с Ману Риосом, Наджвой Нимри, Бланкой Суарес, Айтаной Санчес-Хихон, Альфонсо Бассаве и Борха Луной в главных ролях, которая выходит на Netflix 30 августа.