Топ-5 новых интересных сериалов августа 1 3.08.2024, 15:40

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Один из них - «Терминатор Зеро».

В августе за сериальные новинки будет отдуваться Netflix. Топ-5 выбрал itc.ua:

«Руководство по убийству для хороших девочек» / A Good Girl’s Guide to Murder

Жанр: подростковый детектив

Дата премьеры: 1 августа

Релиз: Netflix

В небольшом английском городке Литтл Килтон 17-летняя ученица старшей школы Пиппа Фитц-Амоби полна решимости раскрыть дело о гибели студентки Энди Белл и выявить настоящего убийцу. Пиппа уверена, что официальное расследование ошиблось относительно личности последнего.

«Руководство по убийству для хороших девочек» — адаптация дебютного одноименного романа Холли Джексон, который появился на полках книжных магазинов в 2019 году и стал первым в серии, состоящей из трех романов и одной повести. Главную роль в проекте исполнила молодая актриса Эмма Майерс, которую зрители могут знать по хиту Netflix «Уэнсдэй».

«Плохая обезьяна» / Bad Monkey

Жанр: детективная драма

Дата премьеры: 14 августа

Релиз: Apple TV+

Эндрю Янси — бывший полицейский детектив, которому пришлось переквалифицироваться в инспектора ресторанов в Южной Флориде. Отрубленная рука, найденная туристом, втягивает Янси в мир жадности и коррупции, которые приводят к большому вреду как во Флориде, так и на Багамах.

Сюжет «Плохой обезьяны» основан на одноименном романе 2013 года авторства американского журналиста и писателя Карла Хаясена. Проект, разработанный Биллом Лоуренсом, снят совместно Warner Bros. Television и Doozer Productions. Главные роли исполнили Винс Вон, Мишель Монахан, Джоди Тернер-Смит, Мередит Хагнер и Джон Ортис.

«Каос» / Каос

Жанр: мифологическая черная комедия

Дата премьеры: 29 августа

Релиз: Netflix

Всемогущий Зевс начал опасаться конца своего правления, когда заметил морщину на лбу, которая могла извещать о конце света. Он стал параноиком по отношению к своим подчиненным, а также к нескольким смертным, которых древнее пророчество связывало с завершением его правления и апокалипсисом. Между тем эти смертные обнаруживают таинственную связь не только друг с другом, но и с богами из античной мифологии.

Разработкой «Каоса» занимался Чарли Коуэлл.

«Терминатор Зеро» / Terminator Zero

Жанр: научная фантастика, аниме

Дата премьеры: 29 августа

Релиз: Netflix

В Японии Малкольм Ли разрабатывает систему искусственного интеллекта, которая должна составить конкуренцию американскому «Скайнету». С приближением Судного дня в 1997 году Ли обнаруживает, что его и троих его детей преследует неизвестный робот-убийца, а таинственный солдат из 2022 года был послан в прошлое, чтобы встать на защиту главного героя.

События «Терминатора: Зеро» хотя и происходят в созданной Джеймсом Кэмероном вселенной, но здешний сюжет не будет иметь никакого отношения к фильмам и его центральной сюжетной линии с Джоном и Сарой Коннор. Зато эта история познакомит зрителей с новыми персонажами. Даже озвучивать Терминатора будет не привычный Шварценеггер, а Тимоти Олифант.

«Дыши» / Respira

Жанр: медицинская драма

Дата премьеры: 30 августа

Релиз: Netflix

Больница имени Хоакина Соролла сталкивается с многочисленными вызовами: команда врачей не справляется с нагрузками, на горизонте маячит угроза всеобщей забастовки, пациенты нуждаются в постоянном уходе в сложных условиях, да еще и личная жизнь персонала полна забот. Все обещания, которые врачи дают при исполнении обязанностей, объединены в клятву Гиппократа, но смогут ли они их выполнить, когда дойдут до предела своих возможностей?

«Дыши» — телевизионная медицинская драма с Ману Риосом, Наджвой Нимри, Бланкой Суарес, Айтаной Санчес-Хихон, Альфонсо Бассаве и Борха Луной в главных ролях, которая выходит на Netflix 30 августа.

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