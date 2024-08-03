Падение «Газпрома»: что происходит с российским газовым монополистом 3.08.2024, 15:48

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Убытки компании выросли вдвое.

Убытки «Газпрома» за полгода выросли почти вдвое. Такой спад российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа европейцам, считают аналитики. В 2023 году «Газпром» сократил поставки природного газа в Европу более чем вполовину — до 28 млрд кубометров, сообщает Freeдом.

Чистый убыток газового монополиста РФ в первом полугодии 2024 года составил более 480 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, как пишут российские СМИ со ссылкой на отчетность компании.

«Вся западно-европейская структура «Газпрома» — все эти протянутые трубы — стали глубоко убыточными. Сейчас у них есть всего два варианта. Первый — строить газохимические комплексы и развивать те, которые у них есть. И второй вариант — газифицировать села и города России. И первое, и второе требует огромных денежных вложений. Поэтому транзит через Украину для «Газпрома» жизненно важен», — прокомментировал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

По мнению экспертов, главные причины рекордного убытка российского газового монополиста — резкое сокращение, на 56% по сравнению с 2022 годом, поставок газа в страны Евросоюза из-за вторжения России в Украину. А также — увеличение финансовой нагрузки на компанию из-за дополнительного повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Уменьшение поставок по трубопроводам РФ хочет компенсировать сжиженным природным газом (СПГ), поставляемым морским путем. В 2023-м Россия экспортировала 33 млн тонн СПГ, к 2027-му планирует увеличить поставки до 56 млн тонн. Но это вряд ли удастся, поскольку в ноябре 2023 года США ввели ограничения для ряда компаний и судов, причастных к российским СПГ-проектам.

- У «Газпрома» сейчас поддержка идет только за счет потребителей, которые уже начинают поднимать цены за коммунальные услуги: за теплую воду и так далее. А это — социальный бунт. И понятно, почему стало дорого. Потому что нет компенсаторных механизмов, когда ты продавал за рубеж что-то дорого, а своим вассалам и рабам внутри страны дешево спускал этот газ, — пояснил Андрей Закревский.

В 14-м санкционном пакете Евросоюз запретил использовать объекты ЕС для перевалки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Аналитики утверждают, что это не сможет нанести сокрушительный удар по отрасли, но значительно снизит доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ.

«Это охватывает как перевалку с судна на судно, так и перевозку на берег, а также операции по перегрузке, и не влияет на импорт, а лишь на реэкспорт в третьи страны через ЕС. Европейская комиссия будет контролировать выполнение этого решения и может предложить смягчающие меры в случае необходимости. Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG. Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа», — говорится на сайте Совета Европейского Союза.

Министры финансов восьми стран ЕС заявили, что западные санкции ударили по военной машине Кремля. Они призывают усилить давление на режим Путина. Колонку подписали министры финансов и экономики Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши.

«В частности необходимо усилить контроль над соблюдением верхнего предела цены на российскую сырую нефть, поскольку все еще продолжается торговля сверх верхнего предела в 60 долл. за баррель. Также важно ввести зеркальные санкции против Беларуси и усилить давление на других главных пособников обхода санкций в Восточной Азии и на Ближнем Востоке», — пишет The Guardian.

После вытеснения с европейского рынка Москва возлагала большие надежды на Пекин. Китай импортирует около 23 млрд кубометров газа ежегодно. Но это лишь девятая часть довоенного российского экспорта в Европу. Кремль активно ведет переговоры об увеличении поставок, но КНР не заинтересована выделять слишком большую долю своего рынка России. Также Китай настаивает на снижении цены, несмотря на то, что она уже и так на треть ниже европейской. Кроме этого, Россия наращивает газовое сотрудничество с Ираном для дальнейшего экспорта в Индию и Пакистан, но эксперты утверждают, что большой выгоды от этого Кремль не получит.

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