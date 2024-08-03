Военный назвал оружие, которое поставит точку на ракетоносителях РФ в Черном море 3.08.2024, 16:05

1,838

Тогда можно будет говорить о победе над российским ЧФ.

Украина достигла значительных успехов успехах в борьбе против Черноморского флота РФ, однако о полной и безоговорочной победе говорить рано, пока в Черном море есть российские ракетоносители.

Ветеран войны, украинский общественный активист Олег Симороз рассказал в интервью оboz.ua, какое оружие поможет ВСУ окончательно от них избавиться.

Так, он отметил, что если говорить об ATACMS, то у них несколько другие задачи - они не разрабатывались для потопления кораблей. В то же время украинская ракета «Нептун» разрабатывалась именно под эти задачи.

«Конечно, здесь нам помогут новые современные БПЛА, но на самом деле в море они не так эффективны, потому что в море их легко заметить. Но еще начиная с крейсера «Москва», в море себя лучше всего зарекомендовали управляемые крылатые ракеты, которые могут маневрировать», - рассказал он. отметив, что развивая программу по ракетам «Нептун», Украина может закрывать эти вопросы

Кроме того, он отметил, что для таких задач очень хорошо подходят самолеты, в частности, F-16.

«Этот самолет может нести целое разнообразие ракет, совершенно разных – малой, средней и большой дальности, и противокорабельных, и маневрирующих и т.д… Если удачно применить F-16, выходить где-то из Одесской области в акваторию Черного моря и там отстреливаться качественными западными управляемыми ракетами – а у них есть модификации ракет, разработанные именно против кораблей, – я думаю, мы сможем значительно ослабить российские ракетоносители», - рассказал он.

В то же время, это не будет просто, отметил он, так как россияне не используют ракетоносители средней либо малой дистанции, и стараются не подходить к украинской территории.

Он считает, что только когда в акватории Черного моря не будет российских кораблей-ракетоносителей, можно будет говорить о победе над ЧФ РФ.

В то же время, отметил Симороз, принимая во внимание возможности Украины и достаточно скромное противокорабельное вооружение и учитывая, какой именно удар нанесен по Черноморскому флоту, можно действительно говорить о серьезных успехах в борьбе с флотом РФ.

- Я бы назвал эту кампанию одной из самых успешных кампаний ВСУ во время полномасштабного вторжения, - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com