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Легионеры украинской разведки устроили удачную охоту на тайники РФ

  • 3.08.2024, 16:10
  • 1,304
Легионеры украинской разведки устроили удачную охоту на тайники РФ

Успешную операцию провели границе с Сумщиной.

Легионеры Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удары по тайникам и укреплениям российской армии, которые располагались на границе с Сумской областью.

«Операторы тактической группы «Афина» Международного легиона ГУР МО Украины продолжают уничтожать вражеские цели вблизи Сумской области», - отмечается в сообщении ГУР в Telegram.

Разведчики атаковали тайники российских оккупантов, их укрепления и военную инфраструктуру своими FPV-дронами.

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