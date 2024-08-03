Легионеры украинской разведки устроили удачную охоту на тайники РФ 3.08.2024, 16:10

1,304

Успешную операцию провели границе с Сумщиной.

Легионеры Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удары по тайникам и укреплениям российской армии, которые располагались на границе с Сумской областью.

«Операторы тактической группы «Афина» Международного легиона ГУР МО Украины продолжают уничтожать вражеские цели вблизи Сумской области», - отмечается в сообщении ГУР в Telegram.

Разведчики атаковали тайники российских оккупантов, их укрепления и военную инфраструктуру своими FPV-дронами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com