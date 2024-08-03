Легионеры украинской разведки устроили удачную охоту на тайники РФ
- 3.08.2024, 16:10
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Успешную операцию провели границе с Сумщиной.
Легионеры Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удары по тайникам и укреплениям российской армии, которые располагались на границе с Сумской областью.
«Операторы тактической группы «Афина» Международного легиона ГУР МО Украины продолжают уничтожать вражеские цели вблизи Сумской области», - отмечается в сообщении ГУР в Telegram.
Разведчики атаковали тайники российских оккупантов, их укрепления и военную инфраструктуру своими FPV-дронами.