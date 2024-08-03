Как Брестский облисполком тратит сотни тысяч рублей на арендные квартиры в элитном доме 1 3.08.2024, 16:21

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Расследование.

В конце февраля журналисты BGmedia заметили, что Брестский облисполком через сайт госзакупок купил за 5 000 рублей кровать в одну из квартир элитного дома на улице Энгельса, 11. Чиновники продолжили обустраивать эту и соседнюю квартиры, покупая туда шкафы, шторы, стиральную машину, пылесос и т.д.

Чтобы узнать, что это за квартиры и почему туда за бюджетные деньги покупают мебель, журналисты просмотрели все тендеры Брестского облисполкома за последние два года. Благодаря им выяснилось, что властям в этом доме принадлежат минимум три арендных квартиры.

Две из них полностью отремонтировали, потратив более 150 тысяч рублей. На очереди третья. Рассказываем, что журналистам удалось узнать про этот «проект».

Сколько Брестский облисполком потратил на ремонт квартир в элитном доме на Энгельса

Жилой дом на улице Энгельса, 11 — первый бизнес-дом в Бресте. Квартиры в нем строились под заказ. В нем жил легендарный гендиректор «Брестгазоаппарата» Михаил Иоффе, а в советские времена в квартале на Энгельса квартиры получала советская партийная номенклатура.

В этом доме мог жить уже экс-председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, которого в конце июня назначили заместителем премьер-министра Беларуси. Летом 2023 года в интервью гостелеканалу «Беларусь 1» он проговорился, что «стадион прямо из окошка квартиры», имея ввиду ОСК «Брестский», который находится рядом с домом на Энгельса, 11. Напомним, Юрий Шулейко руководил облисполкомом с января 2021 года.

В этом доме Брестскому облисполкому принадлежат минимум три квартиры — №2, №3 и №4. Первой отремонтировали квартиру №2, причем сделали это к концу 2022 года. На сам ремонт потратили 80 000 рублей. При этом в смете по итогам ремонта указана сумма 63,574,47 рубля. Еще 595,2 рублей потратили на «оказание услуг на ведение технического надзора на объекте текущего ремонта».

В 2023-м власти взялись за квартиру №4, тоже отремонтировав ее к концу года. На это потратили 75 000 рублей. Этим занялся КУП «Брестжилстрой», который после ремонта опубликовал смету. Документ содержит 13 страниц. Если верить тому, что в нем написано, то в квартире заменили все, что там было: двери, окна, плинтусы, потолки, плитку, унитазы, раковины и даже розетки.

В смете расписали, во сколько обошелся ремонт. На зарплату рабочих, сделавших ремонт, отдали 13 427,39 рублей, на материалы — 37, 474,72 рубля. Всего за ремонт заплатили 71 983,79 рублей. Напомним, в тендере указана другая цифра — 75 000 рублей. И это не все траты. В декабре 2023 года на «выбор инженера (инженерной организации) для оказания услуг по осуществлению технического надзора за производством строительно-монтажных работ на объекте» потратили еще 2 124,8 рубля.

В этом году облисполком приступил к ремонту арендной квартиры №3. 5 апреля завершился тендер на «оказание услуги по разработке сметной документации по дефектному акту на текущий ремонт арендной квартиры №3, находящейся на балансе Брестского облисполкома». За это заплатили 4 000 рублей. Нетрудно представить, во сколько обойдется ремонт этой квартиры, если на квартиру №2 потратили 80 000 рублей, а на квартиру №3 — 75 000.

Итоговая сумма, которую потратят на ремонт трех квартир, будет больше. Отметим также, что журналисты не нашли в списке тендеров облисполкома тендеры на разработку сметной документации на ремонт квартир №2 и №4. Остается открытым вопрос, почему такой тендер есть у квартиры №3, но нет у других двух.

Какую мебель и бытовую технику Брестский облисполком закупает в арендные квартиры

Судя по сайту госзакупок, Брестский облисполком каждый месяц тратит деньги на мебель и бытовую технику. Например, в июле чиновники купили холодильник, диван, кресло, сейф, металлическую дверь, электрические чайники.

Но вот отследить, что из этого куплено для трех арендных квартир, а что для других мест — практически невозможно. К счастью, в некоторых тендерах в графе «место поставки товара (оказания услуг)» чиновники указывали улицу Энгельса, 11 и номер квартиры. Так удалось понять, какие покупки точно предназначаются для арендных квартир.

Изучая тендеры Брестского облисполкома, журналисты не нашли ни одной прямой покупки для квартиры №2, а ведь ее отремонтировали первой. Это значит, что ее обустроили с помощью тендеров, в которых в графе «место поставки товара (оказания услуг)» указан адрес облисполкома (улица Ленина, 11).

Ремонт квартиры №4 закончили в конце прошлого года, а поставили в нее официально пока только шкафы и кухонную мебель. Скорее всего, для нее купили гораздо больше бытовой техники и мебели, особенно если взглянуть на покупки для квартиры №3, которую еще не закончили ремонтировать. Ведь для нее уже закупили кровать, шторы, стиральную машину, пылесос и гладильную доску.

В целом пока невозможно сказать, сколько мебели и бытовой техники закупили для трех арендных квартир, и подсчитать, сколько денег потратили. Но явно больше, чем нам удалось насчитать.

Ранее журналисты рассказывали об особенностях того, что уже купили.

Например, двуспальная кровать с двумя прикроватными тумбами выглядит так. Сама кровать из дуба, шпонирована натуральным дубовым шпоном, царги выполнены с обкладом из массива дуба. Изголовье кровати и изножье украшены декоративными элементами.

Набор кухонной мебели в квартиру №4 закупили у австрийской компании EGGER, основанной в 1961 году. Корпус кухни из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) в цвете «белый премиум», она из натурального дуба «Небраска».

На 15 штор плиссе Bliss потратили 1 650 рублей, то есть одна стоила примерно 110 рублей. Такие есть только у беларуско-германской фирмы DELDECOR. Компания назвала эти шторы «вершиной современного дизайна систем солнцезащиты, представляющие собой специальное плиссированное тканевое полотно». Это эконом-вариант, но только для стандартных прямоугольных окон.

На два шкафа (гардеробный и купе) потратили 8 700 рублей. Нам не удалось точно определить, у какой компании заказали эти шкафы. Но корпус у них называется «ЛДСП BYSPAN» в цвете «Дуб бордо лайт». Такие производит только ОАО «Ивацевичидрев». Изделия предприятия выпускаются под собственными торговыми марками BYSPAN (ДСП, ЛДСП, кромка) и MySTAR (корпусная мебель для дома и офиса).

А вот бытовую технику брестские чиновники предпочитают только от южнокорейской фирмы LG. Например, стиральную машину LG F2J3NS1W купили за 1 500 рублей. Она соответствует всем современным техническим требованиям и имеет 10 режимов стирки. Гарантия — 3 года.

Что известно про элитный дом на улице Энгельса

Агентство недвижимости «Альтернатива» писало, что «Дом с петушком» на улице Энгельса, 11 построили в 2001 году. Раньше квартал на улице Энгельса назывался «горком партии». Большинство домов в советское время было построено для предоставления квартир партийным работникам. На улице Энгельса стоял небольшой деревянный домик, в начале 2000-х его снесли и на его месте в уже сложившейся инфраструктуре возвели «Дом с петушком». Получилась достаточно плотная застройка.

Когда дом сдавали в эксплуатацию, цена трехкомнатной квартиры без отделки составляла 25 тысяч долларов. На то время это было достаточно дорого. Дом статусный, квартиры в нем строились под заказ. Долевиками были люди, которые могли себе позволить вложить деньги в двухуровневую квартиру или жилье большой площади. Это не типовые планировки, а эксклюзив.

Однокомнатные квартиры в доме под 60 кв. м, двухкомнатные — 75–80 кв. м, трехкомнатные — под 130 кв. м. Сам дом состоит из двух частей. Ту часть, которая расположена на Энгельса, возводили для покупателей-долевиков. А та, которая стоит по Крупской, достраивалась позже, там планировалось служебное жилье для председателя областного исполнительного комитета. В ней было всего 8 квартир.

В целом в доме было много ноу-хау. Например, в спальнях впервые были запроектированы маленькие французские балкончики, а прозрачные распашные двери из кухни вели на полукруглый балкон. В каждой секции дома, в том числе и в четырехэтажной, появились лифты. А в цокольном этаже — вообще роскошь: небольшой бассейн длиной девять метров, сауна и тренажеры. По современным меркам ничего особенного, но в конце 1990-х бассейн в многоэтажном доме шокировал.

Предполагалось, что одна квартира будет отведена для Лукашенко, где он сможет останавливаться во время командировок в Брест. Но сегодня нет информации, что диктатор этой квартирой когда-либо воспользовался.

Активность среди потенциальных покупателей вызвал и тот факт, что «квадраты» на Энгельса купил легендарный генеральный директор СП ОАО «Брестгазоаппарат» Михаил Иоффе, который умер в октябре 2020 года. Как только в Бресте прошел слух, что в новом доме будет жить Иоффе, череда желающих стать соседом Михаила Фадеевича выросла кратно.

В шаговой доступности школа и детский сад, рядом парк культуры и отдыха, ОСК «Брестский». Удобно жить, удобно отдыхать. Да и рядом здания облисполкома и горисполкома, это удобно чиновникам.

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