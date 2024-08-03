Экс-конгрессмен США оценил шансы Камалы Харрис стать президентом 3.08.2024, 16:39

Произошли резкие изменения.

Камала Харрис стала официально кандидатом от Демократической партии, набрав достаточно голосов, чтобы выиграть выдвижение. В то же время вице-президент по опросам обходит Дональда Трампа в ключевых для выборов штатах.

Бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер рассказал «24 Каналу», что до ее вступления в избирательную гонку, рейтинг Джозефа Байдена снижался. Трамп тогда лидировал по рейтингам во всех ключевых для победы штатах. Однако сейчас произошли резкие изменения.

С каждым днем шансы улучшаются

Это связано как с тем, что Камала Харрис участвует в гонке, так и с Джей Ди Вэнсом – кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии, который не является популярным.

- Результаты выборов в Пенсильвании очень важны. В этом штате Трамп немного опережает Харрис (50% против 45% в пользу экс-президента – 24 Канал). Однако Харрис обходит Трампа во всех штатах, которые колеблются. Поэтому поражение Трампа сегодня более вероятно, чем около месяца назад, – отметил Кинзингер.

Также сегодня Харрис уже является причиной того, что Трампу приходится тратить свои средства.

- До выборов президента еще остается довольно много времени. Сегодня энтузиазм людей увеличивается, ведь новый человек вступил в избирательную гонку, которая является так называемым матчем-реваншем. Однако тот импульс, который Камала Харрис чувствует сейчас, несколько замедлится, – предположил он.

В то же время сейчас вице-президент собирает толпы на митингах и вызывает определенный ажиотаж. Это точно означает, по его словам, что у Харрис достаточно солидные шансы победить Трампа, и это точно было бы довольно неожиданно.

- Я поддержу Камалу Харрис. Я еще этого не сделал, это вопрос времени. В общем я бы проголосовал за любого, кроме самого сатаны и Дональда Трампа, – подчеркнул Адам Кинзингер.

Обратите внимание, cогласно результатам опросов Bloomberg News/Morning Consult, Камала Харрис опередила Дональда Трампа в штатах Аризона – 49% против 47%, Мичиган 53% против 42%, Невада – 47% против 45% и Висконсин – 49% против 47%. В то же время Харрис и Трамп в штате Джорджия набрали по 47%. Однако в Северной Каролине – 48% против 46% и Пенсильвании – 50% против 46% преимущество получил Трамп.

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