На МКАД появится еще одна развязка 1 3.08.2024, 17:03

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Стало известно, где именно.

Съезд с МКАД к «Северному Берегу» и заезд из комплекса на кольцевую хотят построить в Минске. По плану новая развязка будет вести к продолжению ул. Л. Карастояновой.

Об этом сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на «Гордорстрой»: ожидается, что к работам приступят осенью.

Напомним: «Северный Берег» возводится в границах МКАД — пр. Победителей — ул. Орловской — Цнянского водохранилища. До 2027 года здесь планируют построить почти миллион квадратных метров жилья, до 2040-го — еще 4,4 млн «квадратов».

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