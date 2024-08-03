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Летчик раскрыл, на что способен даже один F-16

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  • 3.08.2024, 17:17
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Летчик раскрыл, на что способен даже один F-16

Речь идет об огромном спектре возможностей.

Украина могла получить истребители F-16. По предварительной информации говорилось о 6 самолетах и даже такое количество можно эффективно использовать.

Эффективность F-16 будет зависеть от их количества. Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что для выполнения полного комплекса задач понадобится хотя бы одна бригада самолетов, то есть около 40 бортов.

Как могут использовать F-16

Очень важно, с какими средствами поражения поступят самолеты. Говорится о ракетах, бомбах разного уровня. Ведь один борт может взять 120 наименований вооружения. Кое-что уже есть в Украине и мы это используем. Истребители только добавят функциональности этим средствам.

- Для того, чтобы расширить возможности самолета, надо увеличить номенклатуру средств поражения, которые нам передают, начиная от противотанковых ракет и заканчивая крылатыми. Поэтому спектр возможностей очень большой, – сказал Роман Свитан.

Все будет зависеть от количества и видов оружия, которое мы получим. Но даже один F-16 сможет выполнить достаточно серьезную работу. Например, поднимать в небо большое количество ракет или бомб.

- Сейчас 6 самолетов будет достаточно, чтобы использовать те партии средств поражения, которые в начале нам дадут. А уже постепенно с увеличением количества самолетов, будет расти спектр вооружения, – подчеркнул летчик-инструктор.

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