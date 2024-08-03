Тихановская: Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем 5 3.08.2024, 17:31

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Об этом она заявила на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе.

Сегодня в Вильнюсе на конференция «Новая Беларусь — 2024» Светлана Тихановская прокомментировала недавний обмен заключенными между Россией и странами Запада:

«Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем», - заявила она.

Напомним, на днях в Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и Западом. Участниками обмена стали 26 человек.

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