Тихановская: Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем

Тихановская: Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем5
- 3.08.2024, 17:31
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Об этом она заявила на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе.
Сегодня в Вильнюсе на конференция «Новая Беларусь — 2024» Светлана Тихановская прокомментировала недавний обмен заключенными между Россией и странами Запада:
«Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем», - заявила она.
Напомним, на днях в Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и Западом. Участниками обмена стали 26 человек.