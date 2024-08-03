закрыть
3 августа 2024, суббота, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тихановская: Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем

5
  • 3.08.2024, 17:31
  • 2,338
Тихановская: Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем

Об этом она заявила на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе.

Сегодня в Вильнюсе на конференция «Новая Беларусь — 2024» Светлана Тихановская прокомментировала недавний обмен заключенными между Россией и странами Запада:

«Мы не знали об обмене заключенными и не участвовали в нем», - заявила она.

Напомним, на днях в Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и Западом. Участниками обмена стали 26 человек.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип