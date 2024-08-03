Reuters: Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС 3.08.2024, 18:10

По западному берегу Иордана был нанесен авиаудар.

Израиль нанес авиаудар по западному берегу реки Иордан. В результате были ликвидированы командир ХАМАС и четыре бойца «Исламского джихада».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Израильские военные заявили, что первый авиаудар поразил транспортное средство в городе вблизи города Тулькарм. Средства массовой информации ХАМАСа сообщили, что автомобиль, перевозивший бойцов, был сбит и что одним из погибших был командир бригады Тулькарм.

Израильские военные заявили, что через несколько часов второй удар был нацелен на другую группу вооруженных боевиков, которые обстреляли войска во время, как они назвали, контртеррористической операции в Тулькарме.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что во время первого удара погибло пять человек, а WAFA сообщило, что четыре человека погибли во время второго.

Напомним, что в конце июля стало известно, что в Тегеране был убит предводитель ХАМАС Исмаила Xания.

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