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AP: Харрис проведет собеседования с шестью кандидатами на должность вице-президента США

  • 3.08.2024, 18:16
AP: Харрис проведет собеседования с шестью кандидатами на должность вице-президента США
Камала Харрис

После этого она начнет турне по семи ключевым американским штатам.

Kандидат на пост президента США Камала Харрис в эти выходные проведет собеседования с шестью кандидатами на должность вице-президента.

Об этом агентству AP рассказали источники, сообщает «Европейская правда».

По словам двух людей, знакомых с процессом отбора Харрис, в ее список кандидатов вошли губернаторы Кентукки Энди Бешир, Иллинойса Джей Б. Прицкер, Пенсильвании Джош Шапиро и Тим Волц из Миннесоты, а также сенатор Марк Келли из Аризоны и министр транспорта Пит Бутиджедж.

Шапиро и Келли считались одними из главных претендентов в ходе процесса отбора.

Агентство отмечает, что крайний срок для выбора партнера по кампании – вторник, когда Харрис начнет турне по семи ключевым штатам, начиная с Филадельфии, что в штате Пенсильвания.

Президент Джо Байден заявил журналистам в пятницу, что он говорил с Харрис о поисках кандидата в вице-президенты, но когда его спросили, есть ли у него советы относительно качеств, которые она должна искать в кандидате, президент публично уклонился от ответа.

- Я позволю ей самой с этим разобраться, – сказал Байден.

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