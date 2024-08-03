Удар по аэродрому «Морозовск» в РФ: появились спутниковые снимки последствий 1 3.08.2024, 18:28

иллюстративное фото

Фото зафиксировали полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения.

Появились первые спутниковые снимки последствий поражения российского аэродрома «Морозовск» в ночь со 2 на 3 августа в Ростовской области, пишет проект DeepState.

- Снимки низкого качества, хоть и несколько облачные, однако наглядно демонстрируют масштабы разрушений. В частности, полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения этого аэродрома, - констатировали аналитики.

Следует отметить, что россияне убрали все самолеты со стоянки неподалеку от складов, однако степень их повреждений неизвестна, добавили в сообщении.

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