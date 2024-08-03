Простой пример по математике взбудоражил Сеть 8 3.08.2024, 19:01

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Проверьте и вы себя.

Математические задачи и правила не всегда даются легко и с первого раза. А уж примеры с различными знаками перед числом ввели в заблуждение не одно поколение школьников. Однако и миллионы взрослых продолжают испытывать трудности в решении, казалось бы, элементарных задач.

Вот и этот простой пример «10 − 10 × 10 + 10» получил более восьми миллионов комментариев в соцсети. Как могла вызвать столько споров математика? Разбирались «Вокруг света».

Какие у пользователей интернета получались ответы? Некоторые решали так: «(10 — 10) × (10 + 10) = 0 × 20 = 0»

Другие пробовали иной подход: «Согласно правилам, сначала 10 × 10 = 100. Затем 10 — 100, так как 100 больше, равно 90, и 90 + 10 = 100».

Наконец, находились те, кто считал так: «10 − 10 × 10 + 10 = 0 × 10 + 10 = 0 + 10 = 10».

А как же считать правильно?

Раскрытие скобок: правила, которые помогут правильно раскрыть скобки при вычислениях

Порядок вычислений определяется двумя простыми правилами:

- действия выполняются слева направо;

- сначала умножение/деление, затем сложение/вычитание.

В этом примере нет без скобок, поэтому начнем с умножения: 10 × 10 = 100. Затем из 10 вычитаем 100 и получаем -90. Последним действием прибавляем к полученному результату 10 и получаем -80. Правильный ответ: -80.

Какой результат у вас? Делитесь в комментариях!

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