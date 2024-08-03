Белорусские школы теряют учителей

Белорусские школы теряют учителей3
- 3.08.2024, 19:13
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На оставшихся возросла нагрузка.
За десять лет в белорусских школах стало больше учеников, а вот число педагогов сильно сократилось. Между тем сильно падает доля детей, которые обучаются на белорусском языке. «Зеркало» изучило данные Белстата и рассказалр, что происходит в этом направлении.
Учителей становится меньше, а учеников — больше
За десять лет учителей в школах стало меньше на 36%. Всего в прошлом учебном году в школах работало 65,7 тыс. учителей, то 10 лет назад их было 103,3 тыс.
За это же время численность учеников выросла на 17%. Если в 2013/2014 учебном году детей в школах было 931,3 тыс., то в 2023/2024 — 1,09 млн.
Выходит, что в прошлом учебном году на одного учителя в среднем приходилось 16,5 учеников, а десять лет назад — 9.
Доля белoрусских классов сильно упала
За это время доля детей, которые учатся на белoрусском языке сократилась в 1,8 раза.
В прошлом году на нем обучалось всего 93,5 тыс. школьников. Это 8,58%. Десять лет назад таких учеников было 15,4%. Даже с 2019/2020 учебного года до прошлого количество школьников, которые обучались на белoрусском, упало на 18,5 тыс.