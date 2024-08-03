Украинские партизаны нашли пункт управления российской ФСБ в одном из санаториев Ялты
- 3.08.2024, 19:21
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Сейчас там находится комиссия из Москвы.
Российские войска обустроили пункт управления ФСБ на территории санатория. Он расположен в Ялте, сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ»
Так, агенты «АТЕШ» продолжают отслеживать действия оккупантов.
«Стало известно, что россияне обустроили пункт управления ФСБ в санатории «Черноморье» в Ялте. На территории было зафиксировано до 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ», - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, именно туда прибыла комиссия из Москвы, которая занимается поиском партизанских движений на полуострове.