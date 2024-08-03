«В аду уже ждут Сашку» 2 3.08.2024, 19:34

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Ненависть миллионов белорусов выходит диктатору боком.

На днях Сеть облетели шокирующие фото Лукашенко. Отмечается, что диктатор тяжело болеет, однако эту информацию держат в строжайшем секрете.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на свежие фото Лукашенко. Приводим их некоторые комментарии:

«Приложите ухо к земле. Слышите отдаленный гул? Это черти стучат в барабаны. Ждут Сашку».

«Это так привыкло вкусно пить, сытно жрать, сладко спать и все это за счет белорусского народа, что вцепилось теперь своими синими пальцами в такую жизнь, и никак не хочет издыхать!»

«Ненависть миллионов белорусов выходит боком этому негодяю!»

«Кобзон давно ждет. Уже не долго осталось!»

«Хочу, что бы его при жизни судили».

«Это Лука «Новичка» «жэстачайшэ» подхватил у Путина».

«У меня 95-летняя бабушка выглядит лучше. У бабушки нет золотых дворцов, лучших врачей и любой еды в мире на выбор».

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