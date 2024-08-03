закрыть
3 августа 2024, суббота, 20:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В аду уже ждут Сашку»

2
  • 3.08.2024, 19:34
  • 3,116
«В аду уже ждут Сашку»

Ненависть миллионов белорусов выходит диктатору боком.

На днях Сеть облетели шокирующие фото Лукашенко. Отмечается, что диктатор тяжело болеет, однако эту информацию держат в строжайшем секрете.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на свежие фото Лукашенко. Приводим их некоторые комментарии:

«Приложите ухо к земле. Слышите отдаленный гул? Это черти стучат в барабаны. Ждут Сашку».

«Это так привыкло вкусно пить, сытно жрать, сладко спать и все это за счет белорусского народа, что вцепилось теперь своими синими пальцами в такую жизнь, и никак не хочет издыхать!»

«Ненависть миллионов белорусов выходит боком этому негодяю!»

«Кобзон давно ждет. Уже не долго осталось!»

«Хочу, что бы его при жизни судили».

«Это Лука «Новичка» «жэстачайшэ» подхватил у Путина».

«У меня 95-летняя бабушка выглядит лучше. У бабушки нет золотых дворцов, лучших врачей и любой еды в мире на выбор».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип