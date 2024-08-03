«В аду уже ждут Сашку»2
- 3.08.2024, 19:34
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Ненависть миллионов белорусов выходит диктатору боком.
На днях Сеть облетели шокирующие фото Лукашенко. Отмечается, что диктатор тяжело болеет, однако эту информацию держат в строжайшем секрете.
Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на свежие фото Лукашенко. Приводим их некоторые комментарии:
«Приложите ухо к земле. Слышите отдаленный гул? Это черти стучат в барабаны. Ждут Сашку».
«Это так привыкло вкусно пить, сытно жрать, сладко спать и все это за счет белорусского народа, что вцепилось теперь своими синими пальцами в такую жизнь, и никак не хочет издыхать!»
«Ненависть миллионов белорусов выходит боком этому негодяю!»
«Кобзон давно ждет. Уже не долго осталось!»
«Хочу, что бы его при жизни судили».
«Это Лука «Новичка» «жэстачайшэ» подхватил у Путина».
«У меня 95-летняя бабушка выглядит лучше. У бабушки нет золотых дворцов, лучших врачей и любой еды в мире на выбор».