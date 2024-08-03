Белорусы, купившие китайские авто, столкнулись с серьезной проблемой 5 3.08.2024, 19:42

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Владельцам недоступны многие функции машин.

В редакцию «Онлайнера» обратилась Вероника: вместе с мужем они еще в феврале купили китайский Voyah Free из салона. Машина, как и все ранее ввезенные прямыми поставками экземпляры этой модели, не была русифицирована, отчего владельцам недоступны некоторые функции: например, навигация.

Как рассказала девушка, в сервисе обещали ситуацию исправить и обновить ПО, однако сроки несколько раз переносились.

— В салоне уверяли, что не позднее марта (крайний срок — начало апреля) автомобиль русифицируют, станет доступным Android Auto и все остальные функции, ныне недоступные из-за того, что нам не могут создать аккаунты. Это и навигатор, и радио (сейчас оно китайское), и автозапуск и т. д.

Я подъезжала на сервис в конце марта, чтобы узнать, когда же все будет готово. Мне ответили, мол, мультимедиа дорестайлинговой модели уже русифицирована, все обкатали и все работает. А вот с рестайлингом возникли проблемы. Пообещали, что все решится в следующем месяце. Как итог, машина до сих пор не русифицирована.

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